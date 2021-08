Polo Vale Decor lança projeto de consultoria de imagem e visagismo

Cuidar de si nunca foi tão importante como nos tempos em que vivemos. E vale tanto para a saúde mental quanto a física. Tudo isso tem a ver com autoestima, cuidado, se sentir bem, confiante e confortável.

Pensando nisso, o Polo Vale Decor firmou parceria para oferecer aos profissionais parceiros uma Consultoria de Imagem, Visagismo e Análise de Coloração Pessoal. Todo o processo ficará por conta das especialistas na área Claudia Scarpel e Vanessa Moura, respectivamente.

Polo Vale Decor

Afinal, sempre existe uma dúvida do que vestir e nada como saber o que mais combina com você e com o seu estilo.

A ação, que os profissionais poderão resgatar com GIFTS, tem o objetivo de revelar a melhor versão de cada um, tornando a experiência ainda mais empolgante e única.

“A consultoria é um processo que ajuda a se redescobrir e resgatar as potencialidades frente ao espelho. É um verdadeiro processo de autoconhecimento no qual conduzo a traduzir a personalidade, estilo de vida e desejo de imagem em elementos do vestir”, disse Vanessa Moura, Consultora de Imagem e Estilo.

Já na Consultoria e Visagismo, o profissional terá a oportunidade de descobrir o corte de cabelo que mais o valoriza, proporções e o que se encaixa melhor ao seu estilo de cabelo, formas, formato de rosto, como manter e quais produtos usar para o cabelo em casa, etc.

Claudia Scarpel, Consultoria e Visagismo

“A consultoria de imagem é um processo que visa facilitar e descomplicar o vestir, traduzindo que o cliente é em essência, somado à sua rotina e desejo de imagem. E a coloração pessoal é uma ferramenta que ajuda e facilita o processo do vestir, onde, através de uma análise, é identificado uma cartela de cores que mais valorizam e harmonizam com o tom de pele e beleza natural”, disse Claudia Scarpel, Consultoria e Visagismo.

Segundo ela, a vantagem de conhecer as cores que favorecem a cada um de nós é que elas proporcionam um ar mais saudável e brilho nos olhos, além de melhorar a aparência da pele.