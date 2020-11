Como montar uma agência de turismo e ter sucesso

Se você quer empreender na área de viagens, precisa aprender como montar uma agência de turismo do jeito certo e ter sucesso com isso. Normalmente, a área é bem lucrativa (afinal, as pessoas guardam dinheiro para poder fazer uma viagem anual), mas em 2020 ela foi um fracasso. Afinal, a pandemia do novo coronavírus impediu que as pessoas pudessem viajar internacionalmente e, em muitos casos, nacionalmente também.

No entanto, a Pfizer já anunciou pelo menos 1,3 bilhão de doses da sua vacina contra o coronavírus (com 95% de eficácia) e outras empresas já estão produzindo quantidades semelhantes de vacinas igualmente potentes. Por isso, é seguro afirmar que em 2021 o setor de turismo começará a fazer a sua recuperação econômica e, em 2022, terá um ano sem igual.

Por isso, é importante entender como montar uma agência de turismo agora para poder pegar esse momento de recuperação. Quer saber como fazer isso?

Então siga a leitura abaixo!

Como montar uma agência de turismo em 5 passos

1. Tenha um bom plano de negócios

O segredo do sucesso de uma nova empresa é o seu planejamento. Determine seus objetivos, trace metas de curto e longo prazo, defina qual será o capital investido e como ele será investido. Ter todos os passos documentados tornará a jornada de abrir uma agência de turismo muito mais fácil e sem surpresas desagradáveis.

2. Firme parcerias com fornecedores

Após montar seu modelo de negócios, busque fornecedores para aumentar o alcance de sua agência de turismo. Por exemplo, caso queira se especializar em viagens para Angola, faça uma parceria com os melhores hotéis em Luanda para incluí-los em pacotes de viagem a preço competitivo e atrair mais turistas. Faça isso com o maior número de cidades turísticas que conseguir, e expanda a parceria para restaurantes, tours, empresas aéreas, e atrações variadas e sua empresa obterá pacotes exclusivos e únicos para seus clientes.

3. Invista em marketing nas redes sociais

A internet nunca conectou tanto as pessoas como está fazendo agora, com o distanciamento social recorrente devido a pandemia. É um bom momento para investir em marketing nas redes mais utilizadas pelo seu público, e é a chance de mostrar o que sua agência pode fazer. Desde oferecer conexão emocional com clientes, até exibir destinos irresistíveis e fechar negócios, as redes sociais são a forma mais completa de comunicar sua empresa com o mundo.

4. Faça parcerias com influenciadores

Fazer parcerias com influenciadores pode ser uma boa forma de começar a divulgação de sua agência e passar credibilidade e confiança, itens importantes para quem está começando. Sua empresa pode oferecer pacotes gratuitos em troca de divulgação, ou trabalhar com códigos de descontos para os seguidores. Lembre-se de pesquisar sobre o engajamento do influenciador, e se ele e sua empresa partilham do mesmo público-alvo, para que a parceria seja bem sucedida.

5. Invista em novas formas de negócios

Existem vários perfis inusitados de público, e isso quer dizer novos caminhos não explorados no negócio da agência de turismo. Pesquise e invista nas necessidades que a maioria das agências não supre, como o público indeciso ou aventureiro, por exemplo. Pacotes de ‘rota surpresa’, onde o destino só é revelado um dia antes, são a nova onda que atinge esses dois públicos diretamente. Rotas temáticas – como rotas inspiradas em filmes, lugares românticos ou rotas gastronômicas – também atraem quem precisa de uma diretriz para decidir o que fazer na viagem de férias.

Agora que você já aprendeu como montar uma agência de turismo e ter sucesso na estratégia, o próximo passo é prático. Basta colocar a mão na massa para começar a coletar os benefícios desse tipo de empreendimento. Lembre-se de que a situação ainda permanecerá difícil em 2020 e 2021, mas aos poucos deverá melhorar bastante com a chegada das vacinas.

Gostou do assunto? Então comente abaixo com a sua opinião!