O Básico das Promoções de Cassino

Todos nós gostamos de algo de graça. Seja 20% de desconto em um par de sapatos, uma oferta leve 2 por 1 em uma refeição fora ou alguns cupons para resgatar em nossas compras. O mesmo pode ser dito sobre jogos e cassinos online. Qual a melhor maneira de atrair novos jogadores ou recompensar os existentes do que com um bônus? Se você ainda não está por dentro de todas as promoções e ofertas disponíveis, não se preocupe, pois revelaremos tudo neste post. Mas as promoções também variam entre os fornecedores – com alguns casinos online oferecendo mais promoções do que outros – por isso às vezes é melhor saber que tipo de oferta o beneficiaria. Continue lendo para saber mais.

Bônus de boas-vindas

Eles também são conhecidos como bônus de inscrição ou pacote – e são voltados para novos clientes, ao invés dos existentes. Um cassino com bônus de boas-vindas é uma perspectiva atraente. Normalmente oferecido na forma de um depósito combinado, pode ser um único depósito, ou uma série deles, digamos, três depósitos. O bônus é concedido assim que você se cadastra no cassino e deposita fundos. Frequentemente, há limites para o quanto você pode depositar, com um limite máximo nos termos e condições. E além dos depósitos, outro bônus popular para novos clientes são as rodadas grátis em jogos de caça-níqueis.

Bônus de depósito

Já mencionamos os bônus de depósito como parte do pacote de boas-vindas para novos clientes – mas é um tipo de bônus que também pode recompensar os clientes existentes. Pode ser por meio de depósitos combinados ou uma porcentagem de um depósito, adicionado à sua conta online. Mas também pode ser um bônus por depositar certa quantia de fundos durante um período de tempo específico – por exemplo, $25 por semana durante um mês. Como sempre, existem diferentes variações desta promoção disponíveis e é sempre melhor ler todas as isenções de responsabilidade para verificar a validade da oferta.

Bônus sem depósito

Já analisamos os bônus de depósito, então é certo passarmos para os bônus sem depósito – que é exatamente isso mesmo. Significa que o jogador não precisa depositar fundos em sua conta, mas receberá “dinheiro grátis” para jogar. Geralmente é uma pequena quantia para dar ao jogador uma ideia da experiência de cassino ou de um jogo específico – e, claro, esse tipo de oferta não é tão comum quanto um bônus de depósito – mas ainda assim, é melhor do que nada!

Rodadas Grátis

As rodadas grátis são frequentemente o tipo mais popular de promoção de cassino. Os cassinos online hospedam páginas e páginas de jogos de caça-níqueis e, para um iniciante, pode ser difícil saber qual jogo jogar primeiro. Ao receber um pacote de rodadas grátis (pode ser 10, ou mesmo 50!), Os novatos em cassinos podem mergulhar no mundo dos caça-níqueis online. Normalmente, os Termos e Condições apresentarão os títulos específicos pelos quais o bônus pode ser resgatado, pois não será em todos os jogos. Mas é uma ótima maneira de girar as bobinas sem depositar seu próprio dinheiro – e quem sabe, você pode ser um ganhador.