Drogarias COOP realizam uma semana de ofertas durante Black Friday

Com a expectativa de vender até 50% a mais, em relação ao mesmo período do ano passado, a rede de Drogarias Coop aderiu à Black Friday e realizará uma semana inteira de promoções entre os dias 23 e 30 de novembro. O período foi batizado de Coop Friday.

Drogarias Coop

Até 28 de novembro, os cooperados e clientes encontrarão nas 57 Drogarias Coop produtos com grandes descontos e ofertas na linha de genéricos, como por exemplo, leve 3 e pague 2. Na Black Friday deste ano, os cosméticos estão entre os itens mais desejados, segundo as projeções divulgadas pela TracyLock Brasil. Por isso, a quinta-feira (26) será o dia dedicado aos dermocosméticos, com muitas ofertas e descontos especiais em toda a rede. E encerrando as ações promocionais do período, haverá o “bota fora” nos dias 29 e 30.

Como forma de acompanhar as mudanças de comportamento dos consumidores que buscam por maior conveniência e comodidade, a Coop disponibiliza o atendimento nas drogarias, entregas em domicílio e também pelo App Sempre Coop, que permite entre várias funções, acompanhar as promoções e ofertas da rede.

Coop

Atualmente, a Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.