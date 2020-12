Litoral Norte de São Paulo adota esforços para garantir temporada segura aos visitantes e moradores e apoiar o comércio local

As cinco cidades integrantes do Circuito Litoral Norte de São Paulo – Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba – estão trocando informações estratégicas e reforçando suas medidas e protocolos para a temporada de verão.

Visando, principalmente, garantir saúde e segurança de visitantes e moradores, os municípios seguem tomando os cuidados necessários e anunciaram que não haverá festas públicas no Réveillon, assim como eventos de temporada e queima de fogos, para evitar a formação de aglomerações.

Apesar de ter retornado para a fase amarela na última semana, a região do Litoral Norte vai adotar medidas municipais para preservar vidas sem interferir drasticamente na economia e comércio.

As cidades seguem praticando os protocolos de segurança e saúde recomendados pelos órgãos oficiais, assim como as orientações do Ministério Público para garantir a flexibilização segura.

“O Circuito Litoral Norte vem permitindo a conversa e interação das administrações municipais para que possam avaliar as melhores estratégias e pensem em soluções complementares para o turismo na região. O sistema de saúde divide o Estado em sistemas muito amplos, que muitas vezes não refletem a realidade da Região Turística desses municípios, por isso, é importante que a avaliação parta de cada administração municipal. Entendo que os destinos que estiverem seguros serão os mais atraentes para o turista qualificado. A demanda vai existir, o importante é estarmos preparados. Desta forma, o trade e a população local saem ganhando”, ressalta o secretário Executivo do consórcio turístico, Gustavo Monteiro.

Bertioga

Bertioga, que já tem seus índices de combate ao coronavírus entre os melhores do litoral, irá seguir as orientações do Governo do Estado relativas à fase amarela e manterá os protocolos sanitários já determinados pela Prefeitura.

Segundo o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Ney Carlos da Rocha, a Prefeitura tem trabalhado incessantemente para a proteção da saúde de todos em Bertioga, sem esquecer as necessidades do comércio e, entre as mais recentes decisões, estão os cancelamentos das atividades das temporadas de Natal e Verão e a suspensão das autorizações de entrada de ônibus e vans de turismo.

“Prefeitura, comércio e população são aliados no combate ao coronavírus e pela proteção das vidas de nossos moradores e visitantes. É um momento de grandes sacrifícios, mas juntos venceremos e sairemos fortalecidos”, explica.

Caraguatatuba

Caraguatatuba não vai realizar queima de fogos no Réveillon neste ano, nem tampouco os shows de verão, como vem fazendo todos os anos.

“Em respeito ao decreto e à pandemia, nós focaremos em ações de conscientização e fiscalização para que todos cumpram os protocolos sanitários, podendo nos mantermos como um destino seguro e responsável. Manteremos as autorizações de ônibus e vans apenas para rede hoteleira regular com comprovada hospedagem mínima de dois dias. Todo o trabalho da prefeitura é sempre em busca de preservar vidas e buscar um equilíbrio entre nosso sistema de saúde e a retomada econômica do município. Hoje temos um percentual aceitável de ocupação na rede hospitalar, o que faz com que tenhamos a tranquilidade de trabalhar em busca da fiscalização para que os protocolos sejam aplicados. É muito importante que o Estado dê o suporte para o Litoral Norte, para que possamos manter um nível de ordem nos municípios da região, sobretudo aqueles que não dispõem de Guarda Municipal e dependem da atuação preventiva da Polícia Militar”, completa a secretária de Turismo de Caraguatatuba, Maria Fernanda Galter Reis.

Ilhabela

Os eventos festivos de fim de ano em Ilhabela, previstos no calendário oficial de eventos, estão cancelados, de acordo com o decreto 8.316/2020, assinado na última sexta-feira (4) pela Prefeita Maria das Graças Ferreira, a Gracinha. Durante o período, serão reforçadas a fiscalização e a orientação em relação aos protocolos de segurança na cidade.

O município também não emitirá alvará para eventos em área pública, como festas e shows. As autorizações já expedidas ficam imediatamente revogadas. Serão permitidos apenas eventos sociais em espaços que têm alvará de funcionamento padrão, desde que respeitem os protocolos sanitários, como a ocupação máxima de 40% da capacidade, lugares marcados nas mesas e sem pista de dança.

Para manter a retomada da economia, a balsa permanecerá aberta durante o período de fim de ano.

“Não é adequado o fechamento da cidade novamente, dado que o prejuízo econômico nesta hora poderia afetar a vida de todos nós. Estamos seguindo todas as recomendações do comitê da Saúde, que assim como eu, está preocupado com a crescente demanda do turismo desde o mês de julho, a ocupação hoteleira tem se igualado ao período do carnaval”, segundo a prefeita.

São Sebastião

Em São Sebastião, os estabelecimentos comerciais deveram manter os protocolos municipais já previstos desde o início da pandemia e disponíveis no site da Prefeitura.

De acordo com a secretária de Turismo, Adriana Balbo, a mudança será focada nas tradicionais festas de fim de ano. “São Sebastião não terá festas públicas, nem fogos ou shows com djs; também não serão autorizadas festas de Réveillon em casas de shows. Vans e ônibus de turismo de um dia estão autorizados, desde que fiquem na praia do Balneário dos Trabalhadores, que tem estrutura de banheiros, quiosque, quadra e estacionamento, ou em hotéis e pousadas que recebam e tenham estrutura regularizada para esses visitantes. Os protocolos que já estavam acontecendo com o comércio, restaurantes, bares, hotéis e pousadas vão ser mantidos. Não vai haver nenhuma nova restrição”, afirma.

Ubatuba

Manteve os mesmos critérios do decreto anterior, com restrição somente para as áreas comuns dos hotéis, restaurantes e bares. Segue evitando aglomerações e levando em consideração as medidas do Plano São Paulo. Além disso, as festas também não são permitidas na cidade, e os eventos especiais devem ser analisados pelo Comitê de Crise da cidade, para serem avaliados de acordo com os protocolos.

Circuito Litoral Norte

O Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São Paulo vem se consolidando como referência neste segmento para o Estado, apresentando uma gestão integrada e focada no desenvolvimento conjunto das cidades participantes (Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba).

O Circuito soma atrativos, equipamentos e serviços turísticos das cinco cidades integrantes, com o objetivo de enriquecer a oferta turística, ampliar as opções de visita e a satisfação do turista, com consequente aumento do fluxo e da permanência dos visitantes na região do Litoral Norte paulista, assim como a geração de trabalho, renda e qualidade de vida.

Nessa retomada, o consórcio vem realizando importantes parcerias com a Secretaria de Turismo do Estado e Ministério do Turismo, entre outras entidades, para garantir o retorno das atividades turísticas de forma segura e apoiar o trade regional a se restabelecer da melhor forma.

Mais informações: www.circuitolitoralnorte.tur.br