Como melhorar o Google Meu Negócio? – Confira dicas essenciais!

Como melhorar o Google Meu Negócio? Como funciona o marketing digital Curitiba? O Google Meu Negócio é uma ferramenta totalmente gratuita disponível para empresas e profissionais que desejam impulsionar seus negócios. Ele permite que você crie e gerencie um cartão de informações que aparece quando os clientes digitam nomes de empresas ou palavras-chave contendo uma cidade. Por exemplo:

Encanador São Paulo;

Garagem Rio de Janeiro centro;

Restaurante de peixe em Florianópolis.

Ajuda a obter mais visitas ao site e clientes por ser encontrado nos mapas no momento da pesquisa. Se você não sabe exatamente o que é, procure no seu aplicativo algo de seu interesse e observe os resultados.

Os verdes são os resultados pagos, o pagamento é feito por cada clique. Amarelo são os resultados naturais nos mapas que são obtidos através da otimização do Google Meu Negócio e resultados laranjas são os orgânicos naturais, onde podemos subir posições com SEO. Leia conosco e saiba como melhorar o Google Meu Negócio, vamos lá!

Como o Google Meu Negócio funciona?

Afinal, como melhorar o Google Meu Negócio? Quais são os principais fatores pelos quais o Google prefere mostrar sua empresa ao invés de outra? Primeiro pela relevância, se um cliente digitar “encanador”, o Google mostrará quem é um encanador, não quem conserte persianas. A distância, o Google mostra quem é o encanador mais próximo de onde a busca está sendo feita.

A familiaridade por que o Google mostra os “encanadores mais conhecidos da região””, ou seja, quem recebe mais links de outros sites, recebe críticas positivas e ajuda o usuário. Qual desses fatores é favorecido pelo Google é um pouco aleatório, depende do momento da busca.

Como abrir uma conta do Google Meu Negócio?

Primeiro você precisa ir para “https://www.google.com.br/intx/pt-PT/business/manage.html”, pressione o botão verde “Entrar” e digite o nome da sua empresa. Inicie um assistente no qual você deverá inserir todas as informações sobre sua empresa como nome, e-mail e endereço. Se sua empresa já estiver no banco de dados, às vezes, o Google cria uma listagem automaticamente, você pode reivindicar o controle clicando no nome sugerido.

Ao chegar a esta tela, você pode decidir o alcance de cobertura de seus produtos ou serviços selecionando entre estas 3 opções:

Por correio é adequado para empresas que enviam produtos, por exemplo, comércio eletrônico;

Raio da área em torno da localização do seu negócio, aqui pode estabelecer um raio de km dentro do qual disponibiliza os seus produtos ou serviços;

Áreas específicas, aqui você pode inserir cidades, estados ou regiões nas quais você fornece seus produtos ou serviços.

Depois disso escolha a categoria, comece a digitar na caixa para obter sugestões do sistema, você também pode escolher mais de uma categoria. Entre no site e insira seu número de telefone, mas insira seus dados de contato corretamente.

Agora, o Google quer verificar fisicamente sua empresa, por isso vai querer ter uma prova de que ela realmente existe no endereço que você selecionou. Ele enviará um cartão postal com um código que você precisará inserir na web. Pode levar dias para este cartão chegar, entretanto, as funcionalidades dentro da conta são ilimitadas.

Digite o sobrenome de referência para que o carteiro possa encontrar a caixa de correio e encontrá-lo facilmente. Depois dos dados inseridos você entrará na tela principal, agora, à esquerda, você encontrará o menu para gerenciar seu cartão de visita do Google. Alguns recursos serão desativados até que você receba o cartão postal.

Como melhorar o Google Meu Negócio?

E então, como melhorar o Google Meu Negócio? Agora, vamos começar a nos divertir, iremos mostrar dicas para otimizar seu anúncio, melhorar seu posicionamento no mapa e conquistar novos clientes. Preencha o arquivo com todas as informações possíveis, faça isso, é uma parte muito importante. Não se esqueça de inserir:

A descrição do seu negócio é visível na parte inferior da guia Google Meu Negócio. Você deve usar esse recurso para descrever em detalhes o que oferece, o que o diferencia da concorrência, um pouco do seu histórico e qualquer informação que possa ser útil para seus clientes. Você tem um limite de 750 palavras;

O horário do seu negócio é essencial que esteja correto, insira os horários de atividade, eles são muito importantes para convidar os clientes a entrar em contato com a loja;

Fotos são, sem dúvida, uma parte muito necessária. Insira as melhores fotos de você como empreendedor, sua equipe e sua empresa, usando fotos da parte interna e externa da estrutura física;

Faça vídeos, porque você pode ter todas as fotos do mundo, mas um vídeo é sempre um vídeo, e isso torna sua ideia de negócio muito melhor. Se você colocar um que não seja relevante para sua empresa, o Google o removerá conforme o regulamento.

Esse foi nosso artigo sobre como melhorar o Google Meu Negócio, esperamos que você tenha gostado e até a próxima.

Imagem de Simon por Pixabay