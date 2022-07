São José terá tecnologia 5G a partir de janeiro de 2023

São José dos Campos será uma das primeiras cidades do Brasil onde a tecnologia 5G será implantada. De acordo com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), a previsão é que a cidade receba o sinal a partir de 1° de janeiro de 2023.

Atualmente, São José participa de um projeto piloto para a implantação da nova tecnologia. O projeto funciona no Parque Tecnológico em parceria com as empresas Ericsson, Claro, Embratel.

São José dos Campos

A Ericsson inaugurou em março de 2021 a primeira linha de produção de placas 5G na planta de São José dos Campos com investimento de R$ 1 bilhão. A unidade passou a ser a primeira a produzir a tecnologia no Brasil e em toda a América Latina.

A rede 5G começou a funcionar na semana passada no Distrito Federal. Brasília foi a primeira cidade do país a ser contemplada.

5G

A tecnologia 5G é a quinta geração de internet móvel e permitirá a interconexão de equipamentos e dispositivos, possibilitando o acesso a produtos inovadores e utilidades domésticas desenvolvendo a chamada Internet das Coisas (IoT).

O 5G possibilitará um melhor tempo de processamento de downloads e uploads, uma maior velocidade na transferência de dados por segundo e uma economia de até 90% no consumo de energia.

A nova tecnologia também vai diminuir a latência, que é o tempo para os dados chegarem ao destino. Isso inclui benefícios para a telemedicina, comunicações entre carros autônomos, serviços de inteligência artificial e nuvem, entre outros.

De acordo com a Anatel, a rede 5G vai possibilitar velocidades a partir de 1 gigabit por segundo (Gbps). Atualmente, a velocidade do 4G varia entre 13 Mbps e 80 Mbps.

As empresas devem oferecer o 5G standalone, também conhecido como 5G “puro” – por usar uma infraestrutura totalmente nova e dedicada à tecnologia

Para receber o sinal, o celular deve ser compatível com a frequência de 3,45 GHz, disponível em smartphones mais recentes.

Imagem de akitada31 por Pixabay