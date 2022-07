São José dos Campos se prepara para receber o Vale Tattoo Festival

Evento será realizado nos dias 26, 27 e 28 de agosto no Palácio Sunset, e deve atrair 15 mil pessoas

A indústria global de tatuagem registrou crescimento de 23,2% em 2021 em comparação com o ano anterior. A informação consta no relatório final de uma pesquisa realizada pela IBIS World e mostra ainda que o Brasil ocupa o 9º lugar no ranking dos países mais tatuados e com o mercado em crescente expansão.

São José dos Campos

Com esse cenário promissor, São José dos Campos está se preparando para receber o Vale Tattoo Festival nos dias 26, 27 e 28 de agosto, no Palácio Sunset, no Jardim Limoeiro, região oeste do município. Serão 36 horas de evento com dezenas de atrações para o público como os tradicionais concursos de tatuagens, shows com bandas musicais, exposição de motos e carros antigos, além de praça de alimentação com foodtrucks.

O evento, que promete movimentar o mercado no Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, será palco de encontro entre os principais nomes de destaques do cenário brasileiro, profissionais e empreendedores do setor, além de apaixonados por tatuagens, piercing e outras expressões artísticas. Estima-se que 15 mil pessoas passem pelos estandes durante os três dias de festival.

Promovido pela Luminus tattoo Studio, Oxigênio eventos e TIAGO Tattoo Studio, a edição do Vale Tattoo Festival volta com força total no calendário de eventos da região e em formato presencial com centenas de atrações para o público. No espaço da feira serão cerca de 160 estandes, que abrigarão os profissionais tatuadores, empresas fornecedoras de materiais para o mercado, além de convidados.

Na área externa do evento, a organização vai criar uma praça de alimentação com foodtrucks que servirão lanches gourmet, espetinhos, pastel, açaí, sorvetes, salgadinhos, churros, além de refrigerantes e chopp artesanal. Uma exposição de motos e carros antigos também será atração do festival.

O palco ficará próximo à área dos estandes para a apresentação de bandas musicais e dos concursos, que vão julgar mais de 20 categorias, que vão do realismo, passando pelo Oriental, Cultura Brasileira, New Tradicional, Art Fusion, Comic, Aquarela até chegar aos tradicionais estilos como o Tribal, Maori e Pontilhismo, Caligrafia, Desenho e Whip Shading.

“É um evento muito aguardado pelo setor, principalmente depois de ficarmos dois anos sem poder fazer um encontro presencial entre os principais nomes do mundo da tatuagem e os apaixonados por essa arte. Além de uma oportunidade de gerar novos negócios para os profissionais, é um momento de entretenimento para todos nós”, disse o tatuador e organizador do Vale Tattoo Festival, Leks Eduardo.

O público também poderá participar do concurso durante o festival, nas categorias ‘Participantes’ e ‘Fechamento’. É preciso atender aos critérios definidos pela organização. “Na categoria ‘Fechamento’, por exemplo, pode levar pronto ou terminar no dia. Já a ‘Melhor do Evento’ necessita fazer a tattoo durante o festival”, afirmou.

Vale Tattoo Festival

O Vale Tattoo Festival acontece nos dias 26, 27 e 28 de agosto, das 10h às 22h, no Palácio Sunset, que fica na rua Dr. Pedro Luiz de Oliveira Costa, nº 1.152, no Jardim Limoeiro, região oeste de São José dos Campos. O ingresso custa R$ 15 e pode ser comprado pelo site www.ingressos10.com.br ou na portaria do evento. Tem também a opção de pagar R$ 10 levando um quilo de alimento não-perecível.

Foto de Brett Sayles: https://www.pexels.com/pt-br/foto/tatuagem-de-retrato-feminino-2865412/