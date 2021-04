Japão submete Tóquio a estado de “quase emergência” de covid-19

O Japão colocou Tóquio em um novo estado de “quase emergência” de covid-19 nesta sexta-feira (9), menos de um mês depois de a capital e sede da Olimpíada suspender um estado de emergência mais abrangente.

Primeiro-ministro, Yoshihide Suga

O primeiro-ministro, Yoshihide Suga, disse que as restrições são necessárias para se evitar que surtos regionais se tornem uma onda de alcance nacional.

“Pedimos que as pessoas se abstenham tanto quanto possível de viagens desnecessárias entre municípios”, disse Suga.

Em uma reunião com especialistas, o ministro da Economia, Yasutoshi Nishimura, propôs um mês de restrições direcionadas em Tóquio, como um horário comercial reduzido para bares e restaurantes, e 24 dias de limitações em Kyoto e Okinawa a partir de 12 de abril.

“quase emergência”

Isto estenderia o período de restrições até a temporada japonesa anual de feriados da “Semana Dourada”, que ocorre entre 29 de abril e 5 de maio.

O total de casos de covid-19 do país superou 500 mil nesta sexta (9), de acordo com contagens da mídia local. Houve 9.331 mortes, segundo o Ministério da Saúde – o que é pouco na comparação com a maioria das grandes economias, mas as preocupações com uma nova onda de infecções estão aumentando, particularmente com a proximidade da realização neste ano da Olimpíada de 2020.

Japão

Na última segunda (5), o Japão submeteu os municípios de Osaka e Hyogo, no oeste, e Miyagi, no nordeste, a medidas direcionadas de lockdown. Osaka, que tem cerca de 8,8 milhões de habitantes, está sendo especialmente atingida e relatou ontem (8) recorde de 905 casos.



Foto:© Eugene Hoshiko/Pool via Reuters/Direitos Reservados

AGÊNCIA BRASIL