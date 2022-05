Como escolher o celular ideal

Com qualquer data comemorativa ou mesmo um dia comum, vem o desejo de muitos brasileiros: comprar um novo telefone celular. Bateria, resolução, sistema operacional, há muitos recursos a serem considerados no momento de trocar o celular. A tarefa para escolher um celular ideal pode parecer bastante complicada com tantas ofertas e possibilidades aparecendo na Internet.

Veja abaixo como avaliar as especificações do telefone e como detectar qual atributo pesa mais na escolha, tendo em mente as necessidades de cada pessoa.

Como escolher entre os inúmeros modelos no mercado

A primeira coisa a considerar ao escolher o melhor smartphone é se perguntar o que você quer fazer com o dispositivo.

Você quer tirar boas fotos, jogar jogos e também usá-lo para o trabalho, ou você só quer ter o básico, fazer ligações telefônicas, conectar-se às redes sociais e tirar fotos comuns aqui e ali?

Com centenas de novos lançamentos a cada ano, o mercado de smartphones está ficando super competitivo, o que dificulta a escolha para o celular ideal.

Ao comprar um telefone celular, nosso conselho é ter em mente quais serão suas necessidades ao usar o aparelho e quais são os requisitos que você considera mais relevantes nas especificações do telefone.

Você prefere uma tela de alta resolução, longa duração da bateria, câmeras de boa qualidade? Tais filtros têm o potencial de ajudar você a escolher o modelo ideal.

Evite o perigo de comprar um telefone celular que seja “demais” para suas necessidades ou mesmo que não atenda a elas.

Celular novo ou usado

Uma vez que uma marca de telefones celulares estabelecida lança um novo modelo, o custo é normalmente bastante alto e não se enquadra no orçamento da maioria da população. Mas existem os usados. Um telefone celular usado pode custar entre 30% e 40% menos do que o mesmo modelo comprado novo.

De acordo com uma pesquisa realizada pela IDC Brasil, quase 700.000 telefones celulares usados foram vendidos no país nos últimos anos. No mesmo ano, a comercialização de novos telefones caiu 6%.

A escolha para um novo celular depende do indivíduo. Para aqueles que não gostam de telefones celulares usados, eles têm a possibilidade de gastar um pouco mais de dinheiro e assegurar um novo smartphone. Aqueles que querem economizar dinheiro e comercializar um telefone celular em boas condições, têm que prestar atenção a certos recursos, tais como:

Certifique-se de que o telefone celular esteja em boas condições.

Descubra o histórico do dispositivo

Duração da bateria

Procura de custos

Android, iOS ou outro sistema

O Android está em smartphones de muitas marcas, enquanto o iOS é exclusivo dos dispositivos Apple. Existem outros sistemas operacionais, mas eles não são muito populares ou disponíveis.

Android

Uma das principais vantagens é que as últimas notícias no universo do smartphone são geralmente lançadas primeiro no sistema operacional Android, especialmente as tecnologias criadas pelo Google ou por várias marcas de dispositivos como a Samsung, por exemplo.

IOS

Antes de mais nada, o desempenho do sistema deve ser destacado. Talvez, este seja seu principal benefício e um enorme diferencial em relação aos seus concorrentes. Isto permite que mesmo modelos mais antigos, como o iPhone 5S, tenham um desempenho admirável. Além disso, facilidade de operação é a palavra de ordem no iOS, devido a sua navegação simples e intuitiva.

Outros sistemas

Telefone Windows: Lançado em 2010 e rebatizado como Windows 10 Mobile em 2015, o Windows Phone era um sistema operacional para smartphones desenvolvido pela Microsoft.

Symbian: Nos primeiros tempos da Internet nos telefones celulares, o sistema Symbian alcançou o domínio que o Android tem hoje.

BlackBerry: Outro pioneiro dos sistemas operacionais móveis, o BlackBerry funcionava, sem surpresas, em dispositivos com o mesmo nome.

Avaliar a folha de dados do dispositivo

Design

Alguns dispositivos Android e iOS são verdadeiras obras-primas. Quem nunca pensou em mudar seu smartphone apenas para ver um novo modelo com um design mais bonito ou inovador, porém isso dependerá de seu gosto, um design bonito e premium é fundamental para comercializar um novo celular.

Tela

A tela é um aspecto importante do telefone celular, pois é a principal maneira de interagir com o dispositivo. Uma tela de alta resolução é obrigatória para aqueles que gostam de assistir filmes e séries no celular, por exemplo. Se a densidade for igual ou maior que 326 pixels por polegada, a tela tem alta definição. Se for inferior, o cliente pode acabar notando imagens granulosas e interface gráfica na tela.

Bateria

O ideal é escolher celulares com baterias com capacidade superior a 3.000 mAh, pois as telas móveis estão ficando maiores e com mais resolução, o que acaba consumindo mais energia.

Processador e RAM

No mundo do Android, existem 3 fabricantes de processadores monumentais (mas não os únicos): Qualcomm, MediaTek e Samsung. A primeira é a líder no segmento e seus chips se enquadram em 4 categorias principais:

Snapdragon 4xx: para smartphones de grau primário ou intermediário;

Snapdragon 6xx: para smartphones de médio alcance;

Snapdragon 7xx: para smartphones premium de médio alcance;

Snapdragon 8xx: para smartphones de alto desempenho.

Pelos padrões recentes, o smartphone precisa ter pelo menos 4 GB de RAM. Que tal 6 GB ou 8 GB? Estas capacidades são muito mais interessantes, pois permitem que aplicações pesadas (de recursos intensivos), especialmente jogos, funcionem de forma mais suave.

Armazenamento interno

A relação de armazenamento estabelece quanto espaço o dispositivo tem para armazenar arquivos, aplicações, fotos, entre outros documentos. Em 2022, 64 GB são normalmente suficientes para cobrir as necessidades simples de qualquer cliente, permitindo a instalação de numerosas aplicações e um volume ideal de documentos e fotos para serem armazenados.

Câmera

Assim como o sistema operacional, não existe a melhor câmera, mas aquela que entrega o que você procura em uma câmera. Você quer tirar fotos desfocadas, capturar mais pessoas em uma foto, trabalhar profissionalmente, ou simplesmente postar fotos no Instagram? O melhor conselho nesta situação é experimentar primeiro se você puder, ou para ver se as configurações da câmera lhe convêm.

Preço

Com valores cada vez mais altos, é muito importante descobrir o custo dos telefones celulares antes de escolher e comercializar o aparelho. Isto pode ser feito em lojas físicas ou virtualmente no e-business.

Idealmente, descubra o modelo ou configuração desejada para descobrir os valores médios em diferentes lojas para descobrir a alternativa mais barata.

Conclusão

Depois de todas essas dicas, é mais simples conseguir o melhor celular, não é mesmo? Portanto, tendo isto em mente, votar por um telefone ideal influenciará o ano, ou o tempo definido em que você ficará com o Smartphone.

Você gostou das dicas, você tem alguma pergunta? Deixe isso nos comentários.