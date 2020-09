Anatel recebe novo presidente da Abert

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Leonardo de Morais, reuniu-se nesta quinta-feira (10/9) com o novo presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Flávio Lara Resende e o diretor-geral da instituição, Cristiano Reis Lobato Flores. No encontro, foram abordados temas regulatórios de interesse das duas instituições.

Para o presidente da Agência, a relação da Anatel com o setor de radiodifusão se dá com toda a transparência. “A radiodifusão sempre demonstra a consideração com a agenda regulatória e essa relação respeitosa nos permite atestar a coexistência dos interesses público e privado nas diferentes matérias”, ressaltou Morais.

Em agosto, Flávio Lara Resende, diretor geral do Grupo Bandeirantes de Comunicação, foi eleito o novo presidente da Abert para o biênio 2020-2022. Entre as metas da gestão de Lara Resende estão “a redução da assimetria regulatória e a inclusão definitiva da radiodifusão em projetos com foco em inovação e tecnologia”.