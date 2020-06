Instalação de app de delivery cresceu 700% em São Paulo durante a quarentena

Segundo dados divulgados pela AppsFlyer, também houve aumento de 40% na instalação de aplicativos de finanças

Ao passar longos períodos em casa, devido à quarentena, muitas pessoas ficam mais tempo em frente à tela do celular e buscam alternativas como o delivery para comprar itens básicos, como comida e medicamentos.

Na cidade de São Paulo houve um aumento expressivo de 700% na instalação e de 234% na utilização de aplicativos de entregas em comparação com as semanas do dia 25 de abril ao dia 2 de fevereiro deste ano. Essas informações foram disponibilizadas pela AppsFlyer, empresa de marketing digital que realizou um levantamento sobre o aumento na instalação de 12 categorias de apps no Brasil.

São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades que mais se destacam na pesquisa, com as maiores quantidades de instalação e uso, levando em consideração todas as categorias avaliadas. Em São Paulo, o aumento foi de 50% em instalações e de 35% em sessões. No Rio de Janeiro, o acréscimo foi de 33% em instalações e de 21% em sessões. Já no Brasil foi registrado o percentual de 25% e 9%, respectivamente.

Para fazer esse levantamento, a empresa verificou e analisou 850 milhões de instalações (orgânicos e inorgânicos) de 6 mil aplicativos e 185 bilhões de eventos in-app (sessões dentro do aplicativo).

Ainda de acordo com o estudo da AppsFlyer, os paulistanos também estão interessados no setor de finanças. Foi apontado um crescimento de 40% de downloads de aplicativos e 20% de utilização no segmento. Este crescimento pode ser explicado, pois o momento pede cautela, disciplina e planejamento com os gastos. A ansiedade e o estresse causados pelo isolamento social podem fazer com que muitas pessoas comprem de forma impulsiva. Por isso, manter as despesas controladas evita surpresas desagradáveis no orçamento no final do mês.

O uso constante de smartphones, seja para organizar as finanças, trabalhar, estudar, manter contato com outras pessoas ou fazer compras, exige alguns cuidados extras para manter o aparelho protegido. Para isso, usar capas e películas de proteção e limpar o aparelho com os produtos adequados são algumas recomendações para aumentar a durabilidade do seu aparelho. Além disso, incluir um seguro-celular é um cuidado a mais para reduzir preocupações e evitar gastos fora do planejado, pois, caso haja algum problema, você pode contar com assistência em casos de quedas, avarias, roubos e furtos.

Foto:Divulgação