Como Manter Uma Rotina Saudável Para o Seu PET

Investir em uma rotina saudável para Pet é uma maneira simples de garantir que nosso amigo de quatro patas tenha uma vida longa e feliz.

Certos cuidados, como ter uma certa rotina para a ingestão de alimentos e reservar um dia específico para o banho, são muito importantes para que você possa proteger seu animal sem estresse. Portanto, estabelecemos algumas dicas para ajudá-lo a fazer isso.

O que será necessário para manter uma boa rotina para seu animal de estimação?

Ao contrário do que muitos tutores de pets acreditam, os pets são animais de rotina e, portanto, mudanças repentinas têm o potencial de deixá-los estressados e até mesmo deprimidos. O horário de passeio, por exemplo, é um dos mais importantes para seu animal de estimação e deve ser o mesmo todos os dias.

Passo 1: Integrar um cronograma de alimentação

Tenha o hábito de alimentá-lo continuamente no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Desta forma, ele saberá de onde obter sua comida e não quebrará todas as caixas e sacos que você tem na área, por exemplo.

Além de estabelecer tempos de alimentação, é essencial que seja oferecida uma ração de boa qualidade e que o tempo em que o animal é alimentado ocorra em um espaço tranquilo e sem distrações, garantindo que o filhote não fique agitado e acabe comendo muito ou muito pouco. Uma vez servido, o alimento deve estar disponível para o animal por no máximo 1 hora e depois deve ser retirado e oferecido novamente apenas no momento da próxima refeição. Desta forma, você ajuda seu amigo a entender o cronograma.

Passo 2: Caminhadas matinais

A caminhada é a principal atividade física de seu pet, mesmo que você caminhe com ele por apenas 15 minutos. Portanto, não deixe que o tamanho de sua casa ou quintal (se você tiver um) lhe minta: esta é geralmente a melhor hora do dia para seu pet. É o momento de brincar, entretenimento, socialização com outros pets e uma maior relação com o dono.

Objetivo de uma rotina que inclua caminhadas diárias. É bom para ele andar, correr um pouco, socializar com outras pessoas e animais. Nesta caminhada, pegue pelo menos uma bola pequena para jogar. Isto introduzirá novos estímulos, ele sentirá odores e solos diferentes. Além disso, é um grande momento de relacionamento, é o parentesco sentimental entre vocês. Deixar seu animal sozinho e dormir o dia todo pode levar a um estilo de vida sedentário, tristeza e ansiedade.

Passo 3: Dormir e tempo livre

Se você tem um cão, gato em casa, você sabe que eles geralmente fazem quatro coisas o dia todo: descansar, comer, brincar e fazer xixi e cocô. Acontece que, com o passar dos anos, é provável que as horas de sono de seu amigo sejam reduzidas consideravelmente, variando de acordo com a raça e o estilo de vida.

Portanto, é essencial que você respeite as sestas de seu animal de estimação. Reserve um espaço tranquilo para estes tempos, com uma boa cama, e certifique-se de que o animal seja capaz de descansar de maneira estável e ininterrupta. Na situação de filhote de cachorro, é essencial guiar o filhote de pet nos primeiros dias.

Passo 4: Reservar tempo para um banho a cada quinze dias

O banho também deve ser incluído na organização da rotina de seu pet! Segundo especialistas, um pet saudável com um pelo padrão deve ser banhado apenas uma vez por quinzena. Este banho é portanto completo, com xampu, condicionador e todos os produtos necessários. Para isso, reserve um tempo no sábado ou domingo (que são possivelmente seus dias mais calmos) e reserve-o para o banho de seu pet. Nos outros dias da semana você pode limpá-lo com uma escova adequada ou com um pano umedecido com água morna.

Conclusão

Muitas pessoas tratam seus animais como crianças. Entretanto, isto geralmente faz com que o indivíduo relaxe um pouco no procedimento.

Não há nada de errado em amar muito nossos próprios animais de estimação e dar-lhes carinhos ocasionais, porém não devemos esquecer que eles ainda são animais e têm necessidades diferentes das humanas. Esta rotina pode parecer espantosa, mas seu cão certamente estará menos ansioso e seu gato de estimação o acordará menos à noite.

