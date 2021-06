Como ambientes descontraídos na empresa ajudam na produtividade?

Momentos de leveza são fundamentais para o cotidiano do trabalho; veja como deixar o clima organizacional mais descontraído

A rotina de trabalho costuma ser desgastante. Ter artigos de escritório à disposição, uma boa estrutura física e equipamentos funcionando são cruciais para o bom trabalho, mas há outros fatores determinantes. Um pouco de descontração pode, sim, ajudar a manter a empresa mais produtiva.

Quando o ambiente é estressante, qualquer iniciativa que promova conforto e acolhimento é bem-vinda. No entanto, esse tipo de prática precisa ser bem pensado. Entenda por que a descontração é tão importante e como promovê-la no meio corporativo:

Por que a descontração é tão fundamental na produtividade do colaborador?

Trabalho gera estresse, isso é fato. E ele começa desde antes da chegada ao local: acordar cedo, aguardar e encarar uma condução lotada, encarar engarrafamentos que, muitas vezes, dura horas… isso tudo, por si só, já é cansativo e faz com que o trabalhador chegue cansado.

No entanto, o problema é ainda maior quando todo o ambiente de trabalho vive à base do estresse. Sobrecarga de trabalho, prazos inalcançáveis e cobranças excessivas sem reconhecimento podem minar a saúde física e mental de um colaborador.

Estresse e sobrevivência

O estresse foi muito importante para a sobrevivência da humanidade. Graças a ele, o homem ficava alerta e podia fugir do perigo iminente. Isso também acontece hoje: o colaborador fica atento para entregar uma tarefa no prazo e não comprometer a própria rotina de trabalho.

No entanto, uma forma adequada de preocupação é natural em um ambiente saudável e entre colaboradores responsáveis. Portanto, o estresse não precisa ser estimulado com cobranças, humilhações e ameaças.

Mal do século

O Brasil é o segundo país com maior índice de estresse relacionado ao trabalho (Burnout) no mundo. Já foi comprovado que o problema pode causar uma série de distúrbios na saúde, como ansiedade, depressão e doenças cutâneas, cardíacas e gastrointestinais.

Quanto mais tranquilo um ambiente for, mais confortável o colaborador se sentirá ao executar seu trabalho. Isso não significa, claro, que não deva haver cumprimento de prazos ou que a empresa tenha que deixar de parecer um ambiente corporativo. Aqui, o importante é ter equilíbrio entre comprometimento e momentos de leveza, descontração e acolhimento.

Talentos

Um ambiente de trabalho agradável diminui o turnover, isto é, a rotatividade de colaboradores de uma empresa, pois as pessoas gostam de trabalhar no local. Além disso, ajuda a atrair novos talentos. Resumindo, traz benefícios tanto para os colaboradores quanto para a empresa no geral.

Como manter um ambiente de trabalho mais descontraído?

Veja as principais recomendações para manter o clima organizacional mais leve e saudável para todos:

Horários e formatos flexíveis

Descontração é, resumidamente, sair da rigidez. Uma forma de promovê-la é oferecendo horários mais flexíveis. Para quem mora muito longe, por exemplo, é uma forma de manter a pontualidade e trabalhar em horários mais tranquilos.

Outra forma de quebrar essa rigidez é oferecendo o trabalho remoto, no esquema conhecido como home office. Ele nem precisa ser todos os dias: basta um revezamento entre os colaboradores para perceber mudanças no clima da empresa.

Assim, é possível ter uma boa troca pessoalmente e observar que, mesmo de longe, seus colaboradores continuam sendo responsáveis e muito produtivos.

Eventos

Promover eventos fora do trabalho é uma forma de celebrar aqueles que fazem a empresa funcionar, além de ajudar no estreitamento das relações entre os membros.

E não precisam ser festas elaboradas, como as feitas em grandes empresas no final de ano: convide os colaboradores para um coffee break, almoços ou uma visita a um sítio no fim de semana, por exemplo. Outras opções são happy hours no pós-expediente, almoços especiais durante a semana e jantares, por exemplo.

Cursos e workshops

Trocar o trabalho pelo estudo pode não parecer tão divertido, mas mostra que a empresa se importa com o trabalhador a ponto de qualificá-lo. Um colaborador com conhecimento estratégico traz mais benefícios à empresa e se sente mais seguro com sua própria capacidade profissional. No geral, os profissionais também preferem continuar em empresas que investem em sua capacitação.

Endomarketing

O endomarketing é o conjunto de ações de marketing voltadas para o público interno da empresa. Além de promover um melhor diálogo entre organização e colaboradores, ela ainda melhora a comunicação e evita o surgimento de ruídos, que prejudicam o clima organizacional e geram insegurança.