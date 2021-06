7 looks sexy mood para você arrasar

Saiba que peças podem ser coringas para dar um pouco de sensualidade a qualquer produção.

A sensualidade é uma arma importante para qualquer produção, mesmo quando a intenção não é, necessariamente, atrair alguém. Esse é um elemento que ajuda a mulher a se sentir mais confiante consigo em qualquer ambiente.

Existem algumas peças que deixam qualquer look mais sexy, como o body feminino, o cropped ou aquela blusinha com transparência. Qual delas você deve usar depende da ocasião e do quanto você quer atrair olhares naquele dia.

Você pode criar looks ousados para arrasar na balada, mas também pode ser sexy com discrição para o dia-a-dia e até para o trabalho. Quer dicas? Então preste atenção na lista a seguir. As duas primeiras são sugestões e também regras básicas para composições equilibradas.

Mostra e esconde

Esse é um tipo de produção muito utilizado por quem quer dar um toque sexy, mas sem exagerar: combinar uma peça que mostra o corpo com outra que não mostre tanto. Mesmo se a intenção é chamar atenção, essa estratégia é garantia de que o look não vai ficar exagerado. As opções são muitas: pode ser uma minissaia ou minishorts com uma camisa; blusa com decote ou transparência e calça; barriga de fora e saia longa e assim por diante.

Justo e largo

Outra opção para quem quer uma produção sexy, mas sem perder a discrição, é combinar peças justas com peças largas. Um shortinho colado com uma bata ou com aquela blusa soltinha fica ótimo. O mesmo vale para uma blusa colada ou body com uma pantalona, saia ou short mais soltos.

Alfaiataria com renda

Combinar peças de alfaiataria com renda está em alta e, além de sexy, é chique. Pode ser um cropped ou até mesmo um sutiã à mostra, combinado com calça ou saia e blazer do mesmo tecido. Os conjuntinhos são ótimos para esse tipo de look.

Se não quiser mostrar a barriga, invista em peças de baixo com cós alto. Mas, dependendo do ambiente, pode ser uma pimenta a mais deixar um pedacinho à mostra.

Saia midi colada com blazer

Essa é uma produção que mistura um pouco das dicas acima, pois mostra e esconde ao mesmo tempo. A ideia é que a sensualidade venha da peça justa ao corpo, criando uma composição equilibrada pelo fato de ela não ser curta.

A sobreposição do blazer também ajuda a manter a elegância da peça justa. Se quiser dar um toque sexy a mais, você pode usar uma blusa com decote ou até mesmo um body, já que o casaco deve “disfarçar” o fato de ser tudo justo.

Calça skinny com body

Para quem não tem medo de destacar todas as curvas do corpo, a calça skinny com um body fica perfeita. A dica é investir em peças de cores neutras e apostar em acessórios, como um maxicolar e pulseiras, para arrematar. Essa combinação pode ficar ainda mais ousada com um salto alto ou ser amenizada com um tênis ou sandália baixa — depende da ocasião e da sua intenção.

Cropped e calça flare

Look que também segue a regra “mostra e esconde”, a combinação de uma calça mais larga com cropped ou blusa curta fica sexy e elegante. Por ser mais solta, a calça flare também fica bem com um body ou blusinha justa, para quem prefere não mostrar a barriga.

Decote profundo

As blusas ou vestidos com decote profundo são muito sexy e combinam com acessórios estilosos e salto alto. Uma boa ideia é combinar a blusa decotada com uma saia midi ou calça, que podem ser coladas ou mais larguinhas.

O vestido também pode ter um caimento mais solto ou ser do tipo justíssimo, para um look matador. O ideal é que um vestido decotado e justo não seja muito curto, pois o equilíbrio é tudo.