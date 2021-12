Suzano se reinventa na pandemia e adota um conjunto de iniciativas para beneficiar sua equipe

O “Novo Melhor” é um movimento que surgiu para promover a reflexão sobre a vida no cenário de pós-pandemia

A pandemia do coronavírus, que se espalhou pelo mundo em 2020, mudou hábitos e comportamentos não somente da sociedade, mas também das organizações. Desde março do ano passado, a Suzano, referência global na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, adotou uma série de medidas para garantir a saúde e o bem-estar de seus colaboradores e suas colaboradoras. Entre elas, está o movimento intitulado como “Novo Melhor”, um conjunto de iniciativas e experiências, pautado em quatro principais pilares que, apesar de ter sido impulsionado pelo atual momento, será um projeto perene na companhia.

“Novo Melhor”

“Quando falamos sobre a vida pós-pandemia o termo que utilizamos é o ‘novo normal’, criado em 2009 para explicar a grave crise econômica que o mundo enfrentava naquele período. O contexto do momento atual nos faz refletir sobre uma ‘nova’ realidade. Acreditamos que esse período que está para chegar pode ser melhor do que o atual. Por isso, inserimos o nome deste movimento como ‘Novo Melhor’”, explica Flávia Adrião, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

O projeto é pautado em quatro pilares que proporcionam para toda equipe da Suzano o cuidado com a saúde emocional (Bem-estar e Equilíbrio),a compreensão do home office (Futuro do Trabalho), o desenvolvimento de lideranças inspiradoras e inclusivas (Liderança Inspiradora) e os avanços tecnológicos e desenvolvimento de novas habilidades (Digital e Gestão do Tempo). Entenda detalhes de cada pilar:

Bem-estar e Equilíbrio

As ações da área de Saúde, Segurança e Qualidade de Vida (SSQV) foram ampliadas no último ano para entender detalhes da saúde emocional dos colaboradores e das colaboradoras da Suzano e seus familiares. O setor oferece diversas ferramentas que auxiliam na saúde e no bem-estar de todos(as), como: Programa “Faz Bem”, Programa Sob Medida; Sessões com psicólogos(as) gratuitas; Check-up emocional; Felicidade em pauta; e Lives frequentes,que envolvem temas como ansiedade, nutrição, felicidade, propósitos, saúde física x mental, entre outros.

Uma das ações realizadas nesse período foi a iniciativa de visitas domiciliares, que contou com a atuação de 150 técnicos e técnicas de Segurança do Trabalho, de todo País, treinados(as) pela equipe de psicólogos da empresa, para levar acolhimento aos(às) colaboradores(as) das áreas florestal e industrial, respeitando todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19.

“Após um ano de distanciamento social foi necessário pensar em como nos manter ainda mais próximos dos nossos colaboradores e nossas colaboradoras. Os técnicos da companhia foram até as casas das pessoas – sem entrar em suas residências – e levaram uma palavra de carinho. Além disso, entregaram kits devidamente higienizados com máscaras de proteção e álcool em gel. O retorno que recebemos com essa ação foi muito positivo”, completa a gerente.

Além disso, a companhia também oferece sessões de mindfulness, aulas de ginástica laboral, aplicativo voltado para a saúde, gympass com aulas on-line e livros digitais para sua equipe.

Futuro do Trabalho

A Suzano adotou o modelo home office para os(as) 4 mil colaboradores(as) que trabalham nos seus escritórios administrativos desde o início da pandemia. Foram necessárias ações e adaptações para o posto de trabalho remoto. A companhia ofereceu webinars sobre ergonomia e fatores de trabalho para cuidados no home office. Além disso, concedeu todo o suporte para adequação a esse período, como empréstimo de cadeiras, teclados, mouses, apoios para os pés, além de um e-book de ergonomia com dicas e orientações.

Liderança Inspiradora

Também faz parte do movimento Novo Melhor o desenvolvimento de lideranças mais inspiradoras e inclusivas. Para isso, a Suzano acredita que é fundamental apoiar os(as) profissionais nessa jornada,o que, consequentemente, contribuirá para uma atuação mais saudável em toda equipe. A empresa lançou um ecossistema de aprendizagem que contempla todos os programas de desenvolvimento de líderes da companhia. Algumas temáticas trabalhadas são felicidade, inclusão e humanização das relações a partir de aprendizagem contínua.

Digital e Gestão do Tempo

Os avanços tecnológicos mudam constantemente, por isso, é preciso o desenvolvimento de novas habilidades. A Suzano tem como um dos seus propósitos disseminar o conhecimento, oferecer novas ferramentas e modelos de trabalho para instrumentalizar e empoderar as pessoas a navegarem na complexidade, fomentar um ambiente colaborativo e propício à inovação e à utilização da tecnologia de forma descomplicada, inteligente e ágil. São oferecidos diversos programas com formatos disruptivos e interativos, como por exemplo: o REIMAGINE!, desenvolvido por meio de uma parceria com a consultoria de tendências White Rabbit, que oferece um repertório de inovação para expansão da consciência e preparação para o futuro; o DIGITAL.lab, um laboratório de aprendizagem e experimentação na prática de tecnologias emergentes do movimento digital; e o DIGITalks!, que conta com palestras de diversos temas digitais.

Para saber mais detalhes de todas as ações contra o coronavírus que a Suzano está realizando para apoiar seu time e a sociedade é só acessar o site: https://www.suzanocontraocoronavirus.com.br/.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br