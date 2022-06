Colégios Embraer abrem processo seletivo para turmas de 2023

São 160 vagas para a unidade de São José dos Campos e 80 para Botucatu; os alunos ingressantes poderão cursar os três anos do Ensino Médio

O Instituto Embraer de Educação e Pesquisa anunciou hoje a abertura do processo seletivo para as turmas 2023 dos Colégios Embraer. No total, são 240 vagas para cursar o Ensino Médio, disponíveis aos estudantes nascidos após 31 de março de 2006 e que estejam frequentando em 2022 o 9º ano do Ensino Fundamental.

Fundação Vunesp

As inscrições ocorrem de forma online entre os dias 1° e 30 de junho pelo site https://www.vunesp.com.br/EMBR2201. O edital já está disponível para consulta. O processo seletivo é realizado pela Fundação Vunesp e a taxa para inscrição é R$ 60,00.

Colégio Embraer Juarez Wanderley

Em São José dos Campos, o Colégio Embraer Juarez Wanderley tem 128 vagas sociais destinadas a alunos de baixa renda e vindos da rede pública (municipal, estadual ou federal). Outras 32 vagas são para alunos pagantes. Para se candidatar às vagas sociais, é preciso que o estudante resida e estude nas cidades de Caçapava, Jacareí, São José dos Campos ou Taubaté.

Colégio Embraer Casimiro Montenegro Filho

Já o Colégio Embraer Casimiro Montenegro Filho, localizado em Botucatu, disponibiliza 64 vagas sociais e outras 16 vagas para alunos pagantes. Nesse caso, as vagas sociais estão disponíveis para residentes e estudantes das cidades de Anhembi, Areiópolis, Bofete, Botucatu, Itatinga, Pardinho, Pratânia e São Manuel.

Estudantes de anos anteriores do ensino fundamental, e que desejem conhecer a prova, podem participar por meio da modalidade “treineiro”. O processo seletivo para todos os candidatos e/ou “treineiros” é feito pela aplicação de uma prova de conhecimentos, na forma de teste de múltipla escolha, e uma redação.

A prova será realizada em fase única, nas cidades de São José dos Campos e Botucatu, no dia 21 de agosto de 2022 e os resultados serão divulgados no dia 23 de setembro de 2022. A comunicação oficial do processo seletivo é feita por meio do site da Vunesp.

Colégios Embraer

A principal missão dos Colégios Embraer é oferecer educação da mais alta qualidade em período integral a estudantes do Ensino Médio. Para isso, possui professores experientes, treinados e com modernos recursos à disposição. Além disso, os Colégios oferecem alimentação, uniforme, transporte e material didático. Os estudantes são preparados para entrarem nas melhores universidades do país. Somadas, a taxa de aprovação em universidades públicas dos Colégios está acima de 80%.

Instituto Embraer

Criado em 2001, o Instituto nasceu com o objetivo de investir o capital social privado da Embraer em programas voltados principalmente a educação. Além de manter os dois colégios de ensino médio em período integral nas cidades de São José dos Campos e Botucatu, interior de São Paulo, o Instituto investe recursos financeiros e humanos em projetos que impactam positivamente a sociedade.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer (NYSE: ERJ) tem negócios em Aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, fornecendo Serviços e Suporte aos clientes no pós-venda. Desde que foi fundada em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano. A Embraer é a principal fabricante de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa. Para mais informações, visite www.embraer.com.

Foto:Divulgação/Embraer