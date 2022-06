Reunion Fest For Friends, a famosa “Festa do Kadu”, está de volta

Quem viveu a juventude nos anos 90 em São José dos Campos conheceu a Festa do Kadu. Se nunca foi, teve vontade de ir. Da primeira edição que reuniu 100 pessoas numa pequena casa no Vale dos Pinheiros até as que ocuparam chácaras e grandes espaços, todas elas tinham algo em comum: a reunião de grandes amigos e a celebração dessas amizades. Sempre em parceria com amigos.

Clube de Campo Santa Rita

No próximo dia 10 de junho, o Clube Santa Rita vai ser o palco dessa festa, junto com Ricardo Sampaio, empresário com mais de 16 anos com atuação na área do entretenimento no Vale e com muitos eventos de sucesso. “ Em uma conversa informal, resolvemos resgatar a festa, mas agora com o novo formato. Rever os amigos vai ser uma grande satisfação”, comenta Sampaio.

“Sempre digo que a maior atração da festa é o público. As pessoas que vão e que se encontram, que se conhecem há muitos anos e vão lá para se reencontrar. Estamos precisando desse reencontro depois desses dois anos sofridos que tivemos”, conta Kadu.

Além do público, outras atrações estão confirmadas: o DJ Oca, Banda X Rock e a banda Gestalt. Todos também fazem parte da história cultural de São José dos Campos. Oca é um dos primeiros DJs da região, com um trabalho bastante consagrado e uma experiência de centenas de apresentações.

A banda X Rock formada nos anos 90 que faz do rock clássico ao pop que anima a pista de dança. Sempre com esse repertório que traz grandes hits e que encontra perfeitamente o conceito da Reunion Fest for Friends.

Já a banda Gestalt é quase uma instituição joseense, com o carisma constante do vocalista Evandro Mazetto, o passeio pelo repertório que mistura clássicos do rock e do pop e faz todo mundo dançar “naparadoflower”, como ele costuma dizer.

Os ingressos já podem ser adquiridos em vários pontos de venda como O Funil, Kadu Creperia, Boteco 80, Urbanus, e custam a partir de R$ 40 ( para sócios do Clube de Campo Santa Rita )e por R$ 50 para demais convidados.

Reunion Fest for friends

Data: 10/06

Local: Clube de Campo Santa Rita

A partir das 20h

Convites a venda: https://www.sympla.com.br/reunion–fest-for-friends__1589351

