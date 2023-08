A VOLTA DAS BALADAS SERTANEJAS – BALADA NATIVA FM

É com muita alegria e entusiasmo que a região do Vale do Paraíba, receberá a festa mais incrível do Brasil: Uma grande celebração da volta das melhores festas/baladas sertanejas, que prometem fazer os amantes da música mais popular do país, dançarem muito!

BALADA NATIVA

A primeira cidade escolhida para o Circuito BALADA NATIVA, foi a cidade metropolitana do Vale, São José dos Campos, e terá a sua primeira edição no próximo sábado, 19 de Agosto à partir das 22 horas no espaço de eventos Honey Club.

Prepare-se para uma noite super animada que relembrará os maiores sucessos desde os anos 2010 até os dias atuais, com remix dos maiores hit´s do Tik Tok.

Rádio Nativa FM

A principal característica das festas Balada Nativa é a animação que fica por conta do time da Rádio Nativa FM, com as suas promotoras, locutores e também do DJ que sabe exatamente como animar a todos com as músicas que marcam e marcaram época.

O traje “traiado” tá liberado! Então sinta-se à vontade para se vestir com aquela pitada nostálgica com bota, fivela e chapéu ou com o seu look de balada. Queremos que você entre no clima e faça parte dessa atmosfera contagiante, diz o produtor do projeto da NATIVA!

Talis & Wellington

Além de música boa, teremos uma variedade de brindes e muitas surpresas para garantir que a diversão seja completa. No palco desta edição do BALADA NATIVA, será por conta da dupla Talis & Wellington e nos intervalos Dj´s e muito mais. – Ingressos antecipados no site: ingressos10.com.br

Foto:Divulgação