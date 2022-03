“CNN Viagem e Gastronomia”estreia série sobre a Amazônia

Daniela Filomeno conhece botos, o encontro das águas e restaurantes de dar água na boca

O episódio “Amazônia: pelas riquezas de Manaus” abre a série sobre a Floresta Amazônica que começa neste sábado, dia 19 de março (21h), no “CNN Viagem e Gastronomia”. Daniela Filomeno inicia a jornada no Porto de Manaus, de onde parte para assistir ao encontro das águas dos rios Negro e Solimões. Nesta viagem, os botos marcam presença e as casas de palafita compõem o cenário da vida manauara.

Na hospedagem em Manaus destacam-se dois hotéis. O Villa Amazônia, instalado num prédio histórico do ciclo da borracha, oferece conforto, luxo, elementos que fazem o hóspede se sentir na selva e até uma piscina de pedra natural. E o hotel-boutique Juma Opera, que ocupa dois casarões tombados e restaurados.

O “CNN Viagem e Gastronomia” percorre o centro histórico da capital e visita Teatro Amazonas, símbolo cultural e arquitetônico do estado, tombado pelo patrimônio histórico nacional. O passeio inclui o acervo do Centro Cultural Palácio da Justiça, que recebe cerca de vinte mil visitantes por ano.

Daniela Filomeno mergulha nos sabores amazônicos, num giro gastronômico para provar pratos típicos como Tacacá e X-caboquinho. O programa visita o primeiro estabelecimento de comida indígena do país, o Biatuwi, que significa “comida com pimenta”. A equipe também vai às compras no Mercado Municipal com Hiroya Takano, dono do restaurante japonês Shin Zuran, para aprender os segredos dopreparo do peixe local, desde a escolha na banca até a finalização do prato. Para degustação, o convidado é o crítico gastronômico Guto Oliveira.

Outro ícone de Manaus é o restaurante Banzeiro, do chef Felipe Schaedler. Com gastronomia tipicamente amazônica, ele ganhou o gosto dos clientes e ampliou o empreendimento para São Paulo. O chef mostra como é feita a costelinha de tambaqui e apresenta um dos seus pratos mais requisitados, à base de formiga. Ainda na linha de locais criativos e sustentáveis destaca-se o Caxiri, dachef paulista Débora Shornik, entusiasta das PANCS e com gastronomia baseada em peixes fugindo do óbvio.

Conhecer a Amazônia requer um tempo que não cabe num só programa. No próximo episódio a sensação será a Amazônia vista de cima.

