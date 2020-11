Jacareí recebe o 2º Festival de Torresmo, chopp artesanal e churros

O evento tem entrada franca e conta com o melhor da gastronomia de rua com 40 trucks diferentes

Nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2020, a cidade de Jacareí, no interior de SP, recebe simultaneamente pela segunda vez na região o 2º “Festival de Torresmo”, o “Festival do Chopp” e o “Festival do Churros”, com os melhores produtos de porco, como joelho, costelinha, “pururuca” e as mais diferentes opções de bacon. O evento acontece na Avenida Getúlio Dorneles Vargas, no bairro Jardim Califórnia, ao lado do Hotel Sleepin.

Além dos 40 food trucks variados, o Chef Adan Garcia participará do festival com o que há de melhor e mais inusitado quando falarmos de carne suína, como o torresmo mineiro, torresmo de rolo, torresmo recheado, entre outras delícias. Terá também mais de 100 expositores de chopp artesanal no Festival com diferentes estilos e sabores.

Chef Adan Garcia participará do Festival com o melhor da carne suína- Foto: Divulgação

Para os amantes do típico doce espanhol, as opções variam do tradicional churros de doce de leite ao morango com Nutella entre outras combinações. E não faltarão os tradicionais hamburgueres artesanais, milkshakes, crepes recheados e diversas comidas especiais.

Durante os dias de evento, terá música ao vivo (voz e violão). A entrada e as atrações culturais são gratuitas para toda a família. Os alimentos que forem consumidos são pagos a parte. Os preços dos lanches e pratos variam entre R$ 5,00 e R$ 40,00. Para as crianças será montado um amplo Espaço Kids e no evento os “pets” são bem vindos.

Vale ressaltar que o Festival seguirá os protocolos no combate ao Covid-19, com o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. A organização é da Focus Produções e Eventos.

Segundo Festival de Torresmo, Chopp Artesanal e Churros em Jacareí

Dias: 20,21 e 22 de novembro das 12h às 23h

Endereço: Avenida Getúlio Dorneles Vargas, no bairro Jardim Califórnia – Jacareí

Entrada franca

O evento aceita todos os cartões de débito e crédito

Espaço KIDS e PET amigo.

Preço médio: De R$ 10,00 a R$ 50,00