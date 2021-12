Governo de São Paulo inaugura Poupatempo em Ubatuba

Unidade deve beneficiar cerca de 93 mil habitantes em um espaço com modelo de atendimento mais moderno e integrado ao Detran.SP

Nesta quarta-feira (22), o Governo de São Paulo inaugurou mais uma unidade do Poupatempo na região de São José dos Campos. O novo posto, na cidade de Ubatuba, é moderno, compacto e integrado ao Detran.SP, beneficiando uma população de aproximadamente 93 mil habitantes. O Estado investiu cerca de R$ 160 mil para a implantação da unidade que tem capacidade de realizar 450 atendimentos por dia.





Governador em exercício, Rodrigo Garcia

“A população de Ubatuba e região pode contar agora com mais essa praticidade para resolver suas pendências. Com o novo formato, o posto do programa está mais equipado para prestar diversos serviços, com eficiência e agilidade”, destaca o Governador em exercício, Rodrigo Garcia.



Os cidadãos que precisam realizar serviços presenciais devem agendar data e horário pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital. O procedimento é obrigatório em todos os postos.



“O trabalho do Governo de São Paulo em conjunto com a Prefeitura tornou possível essa grande conquista para Ubatuba, que foi a chegada do Poupatempo no município. O novo posto possui equipe treinada e atendimento com foco no digital, um modelo moderno que visa facilitar sempre mais a vida das pessoas”, afirma Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado que administra o Poupatempo.





Ubatuba

O novo posto do Poupatempo, autorizado pelo Governo de São Paulo em junho deste ano, integra as 98 unidades existentes do programa. No momento, outras 114 seguem em processo de implantação. Na unidade de Ubatuba serão oferecidos serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como a solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da CNH, mudança na característica ou transferência interestadual de veículo, intenção de matrícula escolar, investigação e reconhecimento de paternidade, por exemplo.



As demais opções estão disponíveis online e podem ser realizadas com conforto e segurança, sem precisar sair de casa. Atualmente, são cerca de 170 serviços nos canais eletrônicos – site, app e totens de autoatendimento –, que incluem renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, entre outros.



“O Detran.SP se uniu ao Poupatempo para proporcionar comodidade e agilidade nos serviços que os cidadãos mais precisam. A praticidade é ter um único local com diversos órgãos reunidos, para que a população resolva tudo sem transtornos e grandes deslocamentos”, explica Ernesto Mascellani Neto, diretor-presidente do Detran.SP.

Poupatempo em Ubatuba

Endereço: Rua Professor Thomaz Galhardo, 1.172 – Centro – Ubatuba/SP Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Poupatempo

Administrado pela Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado – o Programa Poupatempo tem 24 anos de existência e já realizou cerca de 660 milhões de atendimentos à população em suas 98 unidades.



Com o início da pandemia, em março de 2020, o programa acelerou o processo de digitalização dos serviços, para melhor atender a população. A meta é chegar a mais de 240 opções eletrônicas em 2022.