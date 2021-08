Claudio Nicolini assume a apresentação do Vale Urgente

O jornalista Cláudio Nicolini, editor-executivo do Grupo Band Vale, será o novo apresentador do programa Vale Urgente a partir de 6 de setembro. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 16h às 17h.

VALE URGENTE

A mudança pretende trazer mais leveza sem perder o conteúdo, com opinião forte e defesa do cidadão. “É um desafio, que temos certeza, será sucesso. Toda a equipe de jornalismo da rádio e TV Band Vale estará no dia a dia das comunidades, mostrando a região sem filtros ou maquiagens. Além disso, nosso papel é cobrar as autoridades por melhorias para o povo”, explica Cláudio Nicolini, que continua com a função de chefe de jornalismo no Grupo Band Vale.

TV Band Vale

O Band Cidade 1ª Edição, a partir das 13h, será apresentado pela jornalista Sandra Riva. O jornal segue com a mesma linha editorial, trazendo as principais notícias da manhã e antecipando os fatos do dia.

Cláudio Nicolini

“Acredito que o Claudio Nicolini é um grande profissional da comunicação em nossa região e também um jornalista envolvido com todas as questões importantes da nossa região como política, segurança pública, saúde e educação. Vai trazer para o VALE URGENTE ainda mais credibilidade e dinamismo”, explica Giselle Estefano, diretora-executiva do Grupo Band Vale.