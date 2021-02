Circuito Litoral Norte aposta em marketing digital para alavancar retomada na região

Prestes a completar um ano de um dos momentos mais atípicos para o setor do turismo brasileiro, muitos destinos, se vendo sem as principais ferramentas de divulgação e promoção presenciais, como feiras e eventos, encontraram no marketing digital um importante aliado. É o caso do Circuito Litoral Norte de São Paulo, formado pelas cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba.

O consórcio turístico, que já tinha um forte planejamento de redes sociais, blog e site, intensificou esse trabalho durante todo o ano de 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus. Com foco em dar todo o suporte às cinco cidades integrantes, além de fortalecer o trade regional, foram geradas campanhas, informativos e materiais sobre atrativos, fornecedores e as recomendações de órgãos oficiais como Secretaria de Turismo do Estado e Ministério do Turismo.

Além disso, com a criação do blog e os novos cadastros de fornecedores – 326 empresas no Guia Geral – e 360 experiências catalogadas, incluindo birdwatching, cachoeiras, mergulho, trilhas e outras categorias, o site passou a atender melhor tanto ao trade regional, quanto os turistas do Litoral Norte e alcançou a marca de 67 mil visitantes.

Presidente do consórcio, Felipe Augusto

“Nestes quase 11 meses de pandemia, nós utilizamos sempre as redes sociais para nos comunicar diretamente com a nossa população. Com o ineditismo das informações e a necessidade de uma comunicação ágil, o marketing digital, por meio de ferramentas diversas e das redes sociais, possibilita um diálogo eficaz, direto e ágil com a população sebastianense. Entendemos o turismo como essencial na economia dos municípios e todos os recursos digitais são utilizados e bem-vindos”, afirma o presidente do consórcio, Felipe Augusto.

De uma maneira eficiente e programada, todo o conteúdo digital do consórcio turístico vem sendo incluído em uma ampla estratégia de impulsionamento para chegar ao público correto e gerar o maior número de conexões entre atrativos e fornecedores turísticos.

Em 2020, o trabalho de impulsionamentos também proporcionou uma definição maior do público que busca o Litoral Norte nas redes. Segundo dados de relatórios internos, São Paulo é a cidade que mais teve acesso aos conteúdos do consórcio, com 28%, seguida de Campinas, com 4%, e Rio de Janeiro, com 2%.

Secretário de Turismo de Bertioga, Ney Rocha

“A pandemia atingiu profundamente o ciclo econômico do turismo, tornando necessário encontrar novas formas de trabalhar, com segurança sanitária. Hoje é fundamental que tenhamos capacidade de comunicar aos nossos clientes, os turistas, que eles podem vir para Bertioga e todo o Litoral Norte com a certeza que terão uma ótima experiência, usufruindo de nossas belezas e hospitalidade com toda a segurança. O marketing digital é a ferramenta mais eficaz para esta tarefa e continuará a ser após a pandemia, graças à sua capacidade de atingir os mais diversos públicos com alcance global, sua velocidade de atualização de conteúdos e sua flexibilidade, tudo isso associado a um baixo custo comparado com outras formas de divulgação. Sem dúvida é a principal ferramenta de marketing do século 21”, afirma o secretário de Turismo de Bertioga, Ney Rocha.

Secretária de Turismo de Caraguatatuba, Fernanda Galter Reis

Já para a secretária de Turismo de Caraguatatuba, Fernanda Galter Reis, a ferramenta também é de extrema importância para a conexão com o público-alvo. “O marketing digital foi responsável por boa parte dos negócios que aconteceram durante a pandemia, seja no ramo do turismo ou em qualquer outro setor da economia. Quando tivemos em fases mais restritivas, foi ele que fez com que os insumos e serviços chegassem até o consumidor final. Também foi o momento em que as empresas, prefeituras e afins pudessem se conectar com seu consumidor, seu interessado, na divulgação de produtos, serviços e notícias. É uma arma cada vez mais importante que vai se manter assim mesmo após a pandemia. A prefeitura de Caraguatatuba entende que essa é uma ferramenta do futuro para garantir negócios, expandir conhecimento e informar sempre o cidadão e o turista de tudo que acontece na cidade”, completa.

Secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Balbo

Para a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Balbo, o grande benefício dessas ações é a promoção ao público nacional e internacional, tanto durante a pandemia, quanto na retomada. “Esse material digital facilita na divulgação do turismo de São Sebastião e de toda a região em feiras nacionais e internacionais, além de contribuir com a preservação do meio ambiente e redução do uso de papel. Todo o trabalho desenvolvido pela Prefeitura, por meio da SETUR, leva o destino São Sebastião e suas belezas naturais, culturais e gastronômicas Brasil afora e auxilia na retomada econômica do turismo local pós-crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19”.

Marketing digital

As campanhas e ferramentas de marketing digital também tiveram grande importância nos momentos de alternâncias de fases do Plano São Paulo.

Secretário de Turismo de Ubatuba, Alessandro Morau

“O marketing digital vem sendo nosso maior aliado neste momento difícil, tanto na contenção do turismo acelerado nessa fase vermelha, quanto na convocação de um novo turismo pós-vacina. Nas flexibilizações de fases, também foi importante para viabilizar o acesso ao Litoral Norte e conscientizar as pessoas. Já estamos organizando ações com o Circuito Litoral Norte para, quando houver mais segurança, acelerarmos essa divulgação”, acrescenta o secretário de Turismo de Ubatuba, Alessandro Morau.

Presença em vídeo

O Circuito Litoral Norte, desde o começo de janeiro, também fortaleceu sua presença no Youtube, com o lançamento de um canal que oferece, semanalmente, conteúdo focado em turistas, agentes de viagens, organizadores de eventos e os mais variados profissionais. Os vídeos incluem as principais atrações que a região turística oferece, além de informações, vídeos, notícias e os principais serviços de turismo, desde a grande capacidade da hotelaria ao variado cardápio de restaurantes, até os mais desejados e variados passeios, atrações históricas, culturais e ecológicas.

O canal, lançado em dezembro, já conta mais de 2.300 visualizações e é uma ferramenta que terá seu conteúdo criado junto com o trade, com o objetivo de apresentar tudo que o Litoral Norte oferece e como pode ser visitado, com links diretos aos fornecedores locais.

Segundo o secretário Executivo do Circuito Litoral Norte, Gustavo Monteiro: “as plataformas digitais, orgânicas e impulsionadas passam a ser nosso canal mais importante com o turista. Temos o desafio de apresentar um conteúdo regional relevante e informativo, que faça diferença na hora da tomada da decisão do turista nacional e internacional no momento da retomada. Isso envolve a participação direta do trade, que é o principal ator nessa jornada e pode oferecer o canal de conversão direto para o turista interessado”.

O Circuito Litoral Norte segue intensificando o desenvolvimento dos canais digitais no ano de 2021 e tem foco no investimento em canais diretos para gerar resultados ao trade, acelerando a retomada do turismo.

Circuito Litoral Norte

Mais informações: www.circuitolitoralnorte.tur.br