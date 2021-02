São Paulo ganha mais um hotel da marca Novotel

Essential Jardins se prepara para virar Novotel SP Jardins

Mais uma unidade da marca Novotel está chegando à cidade de São Paulo, no bairro do Jardins, com a conversão do ex hotel Essential Jardins em uma marca que proporciona conforto, lazer, infraestrutura e ótimo custo benefício com qualidade em alimentos e bebidas.

“A expansão da Accor no país continua e projetos de conversão são uma das grandes apostas da empresa para o ano”, afirma Abel Castro, vice-presidente sênior de Desenvolvimento de Novos Negócios Accor América do Sul. A unidade conta com 161 quartos, além de oferecer restaurante, academia e piscina, serviços ideais para quem procura uma hospedagem de qualidade, a lazer ou a negócios. O hotel ainda trará promoções especiais para os associados do ALL, – Accor Live Limitless, programa de fidelidade lifestyle da Accor.

Novotel SP Jardins

“O bairro dos jardins como um todo tem um potencial turístico gigantesco, pois fica próximo da Avenida Paulista, berço cultural da capital. Acredito muito que a marca Novotel, que já conta com nove unidades no estado de São Paulo e 25 no Brasil, e a Accor podem contribuir de maneira bastante positiva para a valorização da região e de toda a sua oferta comercial, gastronômica e de entretenimento”, reforça Olivier Hick, COO das Marcas Econômicas e Midscale Accor Brasil, que classifica a chegada deste hotel como mais uma oportunidade de expandir o portfólio do grupo e levar os padrões globais da Accor.

ALLSAFE

Já seguindo os protocolos de segurança ALLSAFE e medidas de segurança e higienização, o hotel se prepara para receber hóspedes de vários lugares do país. Os padrões globais de limpeza e prevenção do selo ALLSAFE foram desenvolvidos e aprovados pelo Bureau Veritas, líder mundial em testes, inspeções e certificação. Saiba mais https://www.allsafelatam.com.br/.

Benefícios da marca

Desde 1967, Novotel é a marca internacional midscale do Grupo Accor, cujos hotéis estão situados no coração das principais cidades, distritos de negócios e destinos turísticos internacionais. A marca, que tem serviços completos e é a mais conhecida e confiada da sua categoria, tem como missão oferecer uma experiência de hospitalidade valiosa, além de conceitos como modernidade, flexibilidade e eficiência. Além disso, Novotel acredita na importância do equilíbrio na vida de cada um, oferecendo serviços que atendem às necessidades diversas, desde um final de semana com a família até um momento individual dos clientes, seja para trabalho ou relaxamento.

Os hotéis da marca Novotel oferecem café da manhã de cortesia para até duas crianças menores de 16 anos viajando com a família, que também podem optar pela reserva de um segundo “quarto familiar extra”, com 50% de desconto. As famílias que fazem check-out aos domingos também podem desfrutar de um dia relaxante com a opção late check out, às 17h (sujeito a disponibilidade), dando-lhes ainda mais tempo para desfrutar de entretenimento no saguão e áreas de lazer projetadas para todas as idades.

Localização privilegiada

São Paulo é a capital dos negócios, da cultura, do entretenimento, da gastronomia e tem muita história. Com toda essa diversidade, para conhecer a metrópole é preciso ficar em um hotel que ofereça uma boa acomodação e que esteja estrategicamente localizado em meio aos locais turísticos. Além de todos os museus, teatros, restaurantes e bibliotecas, uma dica valiosa é conhecer o centro antigo, pois ali é o coração da cidade, onde tudo começou! Não deixe de passar pelo Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão, também conhecido por seus deliciosos pães com mortadela e pastéis de bacalhau.

Endereço: Alameda Campinas, 1435 – Jardim Paulista, São Paulo – SP

Contato: (11)3886-8500 ou hb8p3-gm@accor.com

NOVOTEL

O Novotel Hotels, Suites & Resorts oferece hotéis de destino projetados como lugares reconfortantes e energizantes onde os hóspedes podem ‘pressionar uma pausa’ e aproveitar para aproveitar os momentos que realmente importam. A ampla gama de hotéis, suítes e resorts da marca oferece uma infinidade de serviços para hóspedes a negócios e lazer, incluindo quartos espaçosos e modulares com design natural e intuitivo; 24/7 com opções nutritivas; espaços dedicados para reuniões; equipe atenciosa e proativa; zonas familiares para os hóspedes mais jovens; lobbies polivalentes; e centros de fitness acessíveis. O Novotel, que possui mais de 530 locais em mais de 60 países, faz parte da Accor, grupo líder global em hospitalidade que consiste em mais de 5.000 propriedades e 10.000 locais de alimentos e bebidas em 110 países.

novotel.com | all.accor.com | group.accor.com