“ESPECIAL SEGREDOS E METIRAS” TRAZ NOVAS TEMPORADAS AO TLC

EX-NAMORADOS PIRADOS e ALTA INFIDELIDADE ganham episódios inéditos a partir do dia 6 de fevereiro

ALTA INFIDELIDADE

Era uma vez um casal feliz que vivia o idílio até que tudo deu errado – é com essas histórias de amor reais e às avessas que o TLC faz o ESPECIAL SEGREDOS E MENTIRAS, composto pelas temporadas inéditas das séries EX-NAMORADOS PIRADOS (My Crazy Ex) e ALTA INFIDELIDADE (Alta Infidelta).

A programação especial vai ao ar nas noites de sábado, a partir de 6 de fevereiro, sempre às 21h20.

Ambas as produções reconstituem casos de amor que não tiveram um final feliz com a ajuda de entrevistas com alguns de seus protagonistas. EX-NAMORADOS PIRADOS parte dos relatos de pessoas que se decepcionam com seus amados e descobriram que aquela pessoa por quem estavam completamente apaixonados era capaz de loucuras de todos os tipos: de imprudências que colocaram a vida de ambos em risco, a golpes e crimes.

O episódio de estreia da segunda temporada começa com a entrevista de Aaron; ele namorava há dois anos com a jovem Katie e diz que as coisas iam bem, tão bem que o casal decidiu comprar uma casa. O estresse da reforma e da mudança fizeram Katie procurar por um guru espiritual que mudaria a vida de todos, principalmente a dele mesmo. Ainda na estreia, Travis conta como uma namorada fora-da-lei o fez parar na cadeia depois de uma paixão avassaladora que durou um mês. Por fim, Samantha é a garçonete que começou a sair com um cliente boa pinta e confiante, mas que tinha um fetiche estranhíssimo.

Em seguida, ALTA INFIDELIDADE reconstitui casos reais de traições que mais parecem saídas das páginas de um roteiro de ficção. Na série, os casais – ou ex-casais – abrem seus corações e falam sobre as tramas de paixão e engano nas quais se envolveram.

No episódio que inaugura a segunda temporada, Livia e Paolo contam que foram casados por dezesseis anos, mas o relacionamento sofreu os desgastes comuns dos longos anos juntos. A crise coincidiu com a chegada de uma nova empregada doméstica, Cecilia; ela tinha um namorado que eventualmente vinha buscá-la no trabalho. Quando Paolo começou a hostilizar o namorado de Cecilia, Livia começou a desconfiar – e assim teve início um duplo triângulo amoroso, marcado por encontros furtivos, muita culpa e a vingança “criativa” de um dos traídos.

ESPECIAL SEGREDOS E METIRAS

EX-NAMORADOS PIRADOS(My Crazy Ex)

Estreia: sábado, 6 de fevereiro, às 21h20

Classificação indicativa: 14 anos

ALTA INFIDELIDADE (Alta Infidelta)

Estreia: sábado, 6 de fevereiro, às 23h

Classificação indicativa: 14 anos

TLC

