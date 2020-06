Hotel da Rede Accor, Mercure Colinas de São José dos Campos lança serviço Room- Office

Em 2020 aprendemos a nos adaptar e restabelecer nossas prioridades. Tivemos que aprender a trocar o dia a dia do escritório para trabalhar de casa. Um estudo realizado este ano pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta que 30% das empresas brasileiras devem manter o home office em suas jornadas de trabalho após a pandemia do novo coronavírus.

Rede Accor

A Rede Accor realizou uma pesquisa com mais de 530 clientes na capital paulista e região metropolitana para desenvolver o projeto Room-Office. Cerca de 67,33% dos entrevistados responderam que preferem trabalhar fora do ambiente doméstico e 47,15% afirmaram que o motivo de sair de casa para trabalhar seria contar com uma estrutura adequada de escritório.

Mercure Colinas de São José dos Campos

Pensando nisso, o Hotel Mercure Colinas de São José dos Campos e a Rede Accor adaptou parte dos quartos para oferecer o produto Room-Office, a nova proposta visa transformar os quartos em espaços privados de escritórios para profissionais autônomos e colaboradores de pequenas, médias e grandes empresas que buscam um espaço reservado para suas atividades profissionais.

Room-Office

O novo espaço conta com mesa de trabalho, cadeira, sofá, frigobar e internet em um período de uso das 8h às 20h. Além de fornecer equipamentos para reuniões online, o hotel servirá pacotes com café da manhã, almoço e jantar via room service com 10% OFF. As áreas comuns como restaurantes, piscinas e academias seguem fechadas, atendendo às exigências das autoridades.

O hotel agregou novas ações protetivas, além de adaptações locais das medidas de higiene, seguindo rigorosamente as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para garantir o distanciamento social. Entre elas estão:

• Redução da capacidade de pessoas nos elevadores;

• Controle de filas na recepção e restaurantes;

• Diminuição da entrada de staff nos quartos;

• Serviços de manobristas opcional;

• Uso da máscara é obrigatória nas áreas comuns;

• Álcool em gel em todas as áreas;

• O controle remoto e controle do ar são higienizados e lacrados;

• Toda roupa de cama é sacada e lavada a 60.ª graus;

O Hotel Mercure Colinas, montou opções de pacotes: diária, semanal e mensal. As reservas podem ser feitas através do email: reserva H5168-RE@accor.com.br, ou através do número (12) 3904-2300.

Imagem de Free-Photos por Pixabay