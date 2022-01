CHEGOU A HORA DE VER KRISTEN STEWART COMO DIANA SPENCER

Spencer, da Diamond Films, estreia amanhã nos cinemas de todo o Brasil

SPENCER, um dos filmes mais comentados e esperados dos últimos tempos, estreia amanhã nos cinemas brasileiros. Com direção de Pablo Larraín, o longa vem colecionando prêmios e está cotado para o Oscar 2022.

SPENCER

Com roteiro de Steven Knight (“Peaky Blinders”), SPENCER narra o que pode ter acontecido no último Natal que a princesa Diana (Kristen Stewart) passou com o príncipe Charles (Jack Farthing) e a Família Real antes do divórcio. A relação há muito tempo esfriou e embora haja muitos rumores de casos e de divórcio, a paz foi ordenada para as festividades na casa de campo da família. O evento é repleto de comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece as regras do jogo de aparências. Mas desta vez, as coisas serão muito diferentes.

Com trilha sonora assinada por Jonny Greenwood, SPENCER é estrelado por Kristen Stewart, Jack Farthing, Timothy Spall, Sean Harris, Sally Hawkins e grande elenco.

Diamond Films

A Diamond Films é a maior distribuidora independente da América Latina. Fundada em 2010, se destaca por distribuir os melhores filmes independentes da indústria cinematográfica. Atualmente, a empresa atua em sete países da América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e México. No ano de 2016 começou a atuar no mercado europeu, por meio da sua filial na Espanha. No Brasil desde 2013, a Diamond Films distribuiu títulos como ‘Os Oito Odiados’; ‘Lion – Uma Jornada para Casa’, ‘Moonlight – Sob a Luz do Luar’, ‘Valerian e a Cidade dos Mil Planetas’ e ‘Green Book – O Guia’.

