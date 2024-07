5 dicas de livros para estudar medicina

A leitura é essencial para quem deseja seguir a área médica

Se você deseja estudar medicina ou já ingressou na área médica, com certeza ouviu que era preciso estudar muito. Para isso, é possível recorrer a diferentes métodos de aprendizado, entre eles, a leitura. Por meio dos livros, é possível se manter atualizado, aprender informações novas sobre a área e até mesmo ter um apoio para consultar quando necessário.

Em períodos de provas importantes, como é o caso da prova de residência médica da USP, a leitura deve ser intensificada. Não existe uma regra ou um livro único que precisa ser estudado, mas há alguns títulos que são unanimidade na área. Confira alguns deles abaixo:

Gray – Anatomia clínica para estudantes (Richard Drake)

Quem não se lembra da famosa série “Grey’s Anatomy” ao se deparar com o nome desse livro? Apesar da semelhança, esse título vai além da ficção e é um manual importante de anatomia clínica para os estudantes da área, tornando-se uma verdadeira referência.

Seu conteúdo inclui ilustrações, o que facilita o primeiro contato e a compreensão de quem é novo na medicina. Nele, ainda é possível explorar a aplicação prática de conceitos, conferir imagens diagnósticas e fazer estudos clínicos. Novas edições do livro surgem à medida que é necessário fazer atualizações de informações.

Patologia – Bases patológicas das doenças (Robbins & Cotran)

Para fazer um diagnóstico correto, é importante ter conhecimento avançado em patologia. O livro “Bases patológicas das doenças” é uma ótima recomendação para estudo e consulta. O título inclui mais de mil imagens, entre fotos e ilustrações, que facilitam o aprendizado e a fixação.

Outros conceitos didáticos importantes como destaques nos textos, boxes de informação, conceitos-chave, diagramas e até mesmo sugestões de leituras complementares estão presentes. O livro é atualizado e conta com informações sobre as infecções pelo Coronavírus, por exemplo.

Tratado de fisiologia médica (Guyton & Hall)

Não tem como falar de medicina sem falar de fisiologia, área que estuda as funções moleculares, mecânicas e físicas dos seres humanos. E também não dá para falar de fisiologia sem citar o livro “Tratado de fisiologia médica”, que se tornou um dos títulos mais usados e respeitados por médicos em formação e até mesmo os que já atuam na área.

O livro é recomendado tanto para quem deseja aprender quanto para os profissionais que precisam revisar ou consultar conceitos da fisiologia. O título inclui uma perspectiva clinicamente orientada, juntando a fisiologia básica à fisiopatologia. Ainda, é possível usufruir de mais de 1.200 ilustrações e de um material de apoio incrível, que inclui vídeos de processos fisiológicos e sons cardíacos.

Manual de clínica médica (Estevão Tavares Figueiredo)

Esse livro é conhecido principalmente por ser uma opção com preço mais acessível que não deixa de lado a qualidade necessária para aprender mais sobre as práticas clínicas. A obra foi feita com base na parceria de docentes que vivem de perto o ensino médico, deixando a leitura mais fluida e didática, incluindo experiências reais com pacientes.

A organização do livro também facilita o aprendizado, principalmente dos novos estudantes. Nele, é possível conferir cada capítulo em ordem cronológica, que inclui a introdução, as definições, a fisiopatologia, o diagnóstico e os tratamentos indicados de forma bastante objetiva.

Farmacologia básica e clínica (Katzung & Vanderah)

Estudar como as substâncias químicas interagem com o organismo é essencial para a medicina e faz parte do conceito de farmacologia. Nesse livro, é possível aprender mais sobre os princípios dos fármacos, as suas interações e os conceitos mais avançados, como a farmacodinâmica, a farmacocinética e a farmacogenética.

A obra serve como apoio para entender e analisar os efeitos adversos e os riscos trazidos por determinadas medicações de forma isolada e combinada. Sempre atualizado, o livro se mantém na vanguarda sobre o tema, ao mesmo tempo que inclui informações atuais e importantes sobre farmacologia.

