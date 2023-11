Cidade de Monteiro Lobato distribuirá livro inédito sobre “Manifesto 2000 por uma Cultura de Paz” narrado pelo Picapau Amarelo

Livro “Onde está a Paz”, do autor André Barreto, será distribuído aos estudantes da rede de ensino durante o 12º Festival de Literatura Infantil

A “Cultura de Paz e Não Violência” passará a fazer parte do cotidiano escolar dos estudantes da cidade de Monteiro Lobato, interior de São Paulo. No dia 17 de novembro, o município fará o lançamento do livro “Onde está a Paz?”, do escritor André Barreto. Em linguagem infantojuvenil, a obra faz uma conexão da literatura, em domínio público, do escritor José Bento Monteiro Lobato com o “Manifesto 2000 por uma Cultura de Paz e Não Violência”, criado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), agência especializada das Nações Unidas (ONU).

A obra procura motivar os leitores, sejam eles crianças ou adolescentes, em um compromisso de seguir seis princípios básicos para a construção da paz em nosso mundo: respeitar a vida; rejeitar a violência; ser generoso; ouvir para compreender; preservar o planeta, e redescobrir a solidariedade.

Livro “Onde está a Paz”

Para ensinar sobre a PAZ: Na história do livro, O Picapau Amarelo, ao descobrir e tomar posse de uma goiabeira secreta na floresta, age de uma maneira desagradável quando se sente ameaçado por um pequeno Beija-flor-de-topete-azul, chamado Zazú. O que ele não esperava era o aparecimento repentino de uma Pombinha mensageira, conhecida como Purezinha, que o leva em uma viagem de descobertas e reflexões sobre o poder da “Cultura de Paz e Não Violência”, baseado nos princípios da UNESCO e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Escritor André Barreto

Momento importante: Para o autor, André Barreto, o livro propõe uma importante reflexão sobre a “Cultura de Paz e Não Violência” atualmente, principalmente no ambiente escolar. A fantasia do “Sítio do Picapau Amarelo” torna-se um elemento essencial no enredo que aborda questões globais sobre a paz e ações que podem ser exercidas na escola, em casa, na cidade, no bairro, entre amigos e familiares. O livro visa combater a violência, o bullying e resgatar valores como respeito, amizade, empatia e solidariedade”, diz o escritor.

Distribuição gratuita: O livro será distribuído para os estudantes da rede de ensino de Monteiro Lobato no dia 17 de novembro (sexta-feira), às 08h30, durante o 12º Festival de Literatura Infantil, que possui a temática da “Cultura de Paz” em toda a sua programação. A obra também será trabalhada em sala de aula e em projetos pedagógicos do município durante todo o ano de 2024.

Lançamento:

Livro “Onde está a Paz? – Picapau Amarelo e Pomba Purezinha em uma incrível descoberta”.

Dia 17 de novembro de 2023 (sexta-feira)

Horário: 08h30

Local: Monteiro Lobato-SP

Praça Cunha Bueno-Centro

12º Festival de Literatura Infantil de Monteiro Lobato