Projeto Muros Com Arte chega a novas cidades com apoio da COOP

Com o apoio da plataforma de sustentabilidade da Coop e o patrocínio da lei de incentivo fiscal, o projeto Muros com Arte chega à cidade de Piracicaba com a proposta de incentivar os estudantes à adoção de uma alimentação saudável por meio da técnica do grafite. Entre junho e agosto, a atividade esteve nas escolas públicas das cidades de Sorocaba e São José dos Campos, impactando 2,8 mil alunos.

O Muros com Arte é um projeto promovido pela Horizonte Educação e Comunicação, em parceria com as Diretorias de Ensino e a Secretaria de Estado da Cultura (Programa de Ação Cultural), que envolve algumas etapas educacionais até chegar ao grafite dos muros das escolas vencedoras.

Inicialmente, os professores trabalharam o tema alimentação saudável em oficinas educativas para estimular os alunos na produção de desenhos referentes ao conteúdo estudado. As obras artísticas são julgadas por um comitê do projeto e também pelo voto popular e as três escolas vencedoras de cada cidade ganham o Dia do Grafite, que consiste num workshop de grafite, monitorado por um grafiteiro profissional.

Em Piracicaba, a divulgação dos vencedores será no próximo dia 21 de setembro (terça-feira) e, até o momento, foi a cidade com maior recebimento de desenhos (135), 17 escolas participantes e 1.160 estudantes impactados.

Na cidade de Sorocaba, os alunos vencedores foram: Henrique Pereira Silvério (E.E. Senador Luiz Nogueira Martins), Emmanuell Henrique Oliveira Carriel (E.E. Prof. Joaquim Izidoro Marins) e Melissa Queiróz de Medeiros (E.E. Dionysio Vieira). Em São José dos Campos, ganharam Maria Izabel de S. Vernique (E.E. Professor Alceu Maynard de Araújo), Sarah Beatriz da Silva de Toledo (E.E. Professora Wilma Ragazzi Boccardo) e Maicon Vinícius F. Machado (E.E. Eng. Edgar Mello Mattos de Castro).

Para Luciana Benteo, coordenadora das ações de responsabilidade da Coop, “em qualquer lugar que esteja, nossa marca transforma, mesmo porque é princípio cooperativista contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde estamos instalados”.

Atualmente a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos e 113 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br