Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon será aberta ao público em maio

Durante a coletiva de imprensa realizada no Invino Wine Travel Summit na última segunda-feira (11), Emmanuelle Hervieu (Chefe do Departamento de Marketing e Promoção Internacional do Bourgogne Tourisme) e Alexandre Rizancourt (representante da Borgonha no Brasil) anunciaram a inauguração da Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin em Dijon no dia 6 de maio. Com expectativas de ser um destino de referência que celebra o estilo de vida francês, a Cité Internationale terá como objetivo compartilhar e promover os valores da gastronomia e do vinho, partes fundamentais da cultura francesa.

Um local excelente para celebrar o estilo de vida lendário da França

A Cité Internationale de Dijon é um espaço expositivo de 1.750 m² que fornece as chaves para a compreensão da “Gastronomia Francesa“, adicionada à lista do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO em 2010, reconhecendo o valor excepcional de uma tradição milenar que ajuda a fortalecer os laços sociais. Entre outras coisas, a gastronomia francesa é uma tradição que celebra a arte de fazer de cada refeição uma festa; que celebra a arte de escolher os produtos certos e harmonizar os pratos com o vinho perfeito e que consagra o lado sociável das refeições festivas e os rituais que as envolvem, marcando as principais experiências da vida.

Apoiada pela Mission Française pour le Patrimoine et les Cultures Alimentaires (Missão Francesa para a Cultura e o Patrimônio Alimentar), presidida por Jean-Robert Pitte, a França comprometeu-se a promover as suas refeições gastronômicas através da criação de uma rede de instalações multidisciplinares dedicadas à gastronomia, dando turistas a oportunidade de mergulhar mais fundo nesta rica herança, ao mesmo tempo em que dá ao povo da França a chance de se apropriar do que é um aspecto central de sua cultura.

Foi neste sentido que a Dijon foi escolhida em 2013 para promover especificamente a cultura da vinificação e do vinho, tendo aproveitado a oportunidade para apresentar uma candidatura que se baseava na sua identidade central. Depois de um convite à manifestação de interesse lançado pela cidade de Dijon, o grupo EIFFAGE foi o responsável por ceder o concurso para a construção efetiva da Cité.

A partir de 2017, foi formado um Comitê de Direção Estratégica para impulsionar o projeto, co-presidido por Jocelyne Pérard, chefe da cátedra “Cultura e Tradições do Vinho” da UNESCO, e Éric Pras, chef três estrelas Michelin da La Maison Lameloise.

Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon

Desde então, a Cité Internationale ganhou vida gradualmente, aninhada no coração de Dijon e a poucos passos da estação ferroviária à qual está ligada por uma trilha de vinhas. Ocupando um vasto terreno de 6,5 hectares, que desde 1204 sempre teve vínculos com os serviços de saúde e hospitalares da cidade – inclusive abrigando o Hôpital Général de Dijon até 2015 –, a Cité Internationale promete trazer uma experiência completamente única à cidade. Receberá exposições temporárias e permanentes, como a escola de artes culinárias Ferrandi Paris, a École des Vins de Bourgogne do Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), lojas de comida e bebida, a livraria especializada Librairie Gourmande, estações de showcooking no Gastronomic Village, a adega Cave de la Cité e restaurantes do grupo Epicure, um complexo de cinema Pathé com nove telas e o Village by CA que reúne startups e é liderado por Vitagora e Burgundy-Franche-Comté Foodtech.

Intimamente ligado à gastronomia francesa, o vinho é o centro das atenções na Cité Internationale, com exposições, workshops e lojas que iluminam a cultura, a ciência, a história e o patrimônio que sustentam a bebida. A adega Cave de la Cité – um imenso espaço que se estende por três andares e abrange mais de 600 m² – dará aos visitantes a oportunidade única de desfrutar de sessões de degustação de vinhos à medida dos seus gostos, com 250 vinhos diferentes servidos todos os dias de uma vasta seleção de mais de 3.000 referências provenientes de todo o mundo. Um destaque especial será, naturalmente, dado aos vinhos da Borgonha.

Um novo cenário impressionante que celebra a arquitetura moderna e preserva o patrimônio da cidade

A Cité Internationale de Dijon é fruto de um projeto de desenvolvimento de 10 anos liderado pela cidade de Dijon, com desenvolvimentos culturais do local apoiados por financiamento do governo francês e da região da Borgonha-Franche-Comté.

Deve-se dizer que a nova instalação possui uma posição privilegiada. Em primeiro lugar, fica no ponto de partida da Route des Grands Crus, marcando o início do Vallée de la Gastronomie, que se estende até Marselha pelas icônicas Routes Nationales 6 e 7. Em segundo lugar, fica a poucos passos da cidade velha de Dijon, que é um dos maiores Patrimônios Notáveis ​​​​da França e parte dos “Climats, terroirs of Burgundy” que foram adicionados à lista de Patrimônios Mundiais da UNESCO em 2015.

Ocupando o local do antigo Hôtel-Dieu ao longo do rio Ouche, o projeto deu nova vida a edifícios originalmente construídos entre os séculos XV e XVIII, e apresenta não apenas uma floresta protegida, mas também um novo eco-bairro com 600 habitações. É esta mesma metamorfose que será o foco da primeira exposição temporária acolhida pelo Centro de Interpretação da Arquitetura e do Patrimônio, também estrategicamente posicionado na Cité Internationale. Em linha com os compromissos assumidos por Dijon ao receber o prestigioso selo “Cidade da Arte e História” da França em 2009, este novo espaço que incentiva as pessoas a compartilhar e construir seu conhecimento local foi nomeado “The 1204” em referência à o ano em que foi construído o primeiro hospital da cidade – o Hôpital du Saint-Esprit – no mesmo local que hoje abriga a Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin.

A construção, que é o maior projeto regional do grupo EIFFAGE até hoje, exigindo um investimento de cerca de 250 milhões de euros, será o símbolo duradouro da grande reabilitação arquitetônica da cidade liderada pelo escritório de arquitetura Anthony Béchu & Associates, cujo projeto celebra o patrimônio do local enquanto abraça a adição de estruturas contemporâneas arrojadas.

Dijon: uma cidade com vinho correndo nas veias

Historicamente a capital dos Duques da Borgonha, Dijon está agora mais motivada do que nunca para colocar o vinho no centro das atenções mais uma vez. Ao longo dos últimos anos, a Metrópole de Dijon, de fato, já fez um esforço conjunto para dar uma nova vida às suas vinhas, que foram prejudicadas tanto pela filoxera quanto pela urbanização.

Os dias em que um quarto da população da cidade trabalhava para o comércio de vinho podem ter passado, mas isso certamente não impede Dijon de aproveitar seu rico passado para construir seu futuro, com mais de 300 hectares de terra atualmente em processo de aquisição. Segundo a UNESCO, “o centro histórico de Dijon encarna o ímpeto político regulador que deu origem ao sistema “Climats, terroirs of Burgundy“. Na Idade Média, Dijon estava no epicentro do comércio de vinhos da Borgonha. Hoje, a Cité de la Gastronomie et du Vin de Dijon vai celebrar os climats num Centro de Interpretação sediado na antiga capela do Hôpital Général. É, de fato, em Dijon, ao lado da Cité Internationale, que começa o Champs-Élysées da Borgonha – a Route des Grands Crus, que segue para o sul através da Métropole de Dijon, passando por Chenôve e depois Marsannay.

Tendo convencido com sucesso a Organização Internacional da Vinha e do Vinho a transferir sua sede de Paris para Dijon em outubro de 2021, a cidade está agora se preparando para fortalecer ainda mais sua posição como vitrine global do patrimônio vitivinícola do país.

Bom apetite e large soif!

A partir de 6 de Maio, a Cité Internationale abre oficialmente as suas portas, convidando o público a expandir os seus conhecimentos, saciar o paladar, fazer cursos de culinária e degustação de vinhos, assistir a masterclasses ou conferências, visitar as lojas e restaurantes, desfrutar de uma estadia em um hotel 4 estrelas ou até mesmo assistir a um filme.

Uma seleção de experiências pick-and-mix atenderá não apenas aos turistas, mas também aos habitantes de Dijon, à altura de um projeto inédito que se concentra nas relações entre comida e vinho, tão profundamente emblemáticos da “gastronomia francesa“.

“Dijon embarcou em um projeto verdadeiramente de longo alcance, que é sem dúvida o projeto mais complexo e inovador que já fui convidado a liderar“, comenta François Rebsamen, prefeito de Dijon. “Além dos benefícios evidentes da Cité Internationale para o turismo, estamos empenhados em garantir que ela seja perfeitamente integrada ao dia-a-dia de nossa cidade e de seus moradores. Ao reabilitar um sítio no coração da cidade que de outra forma poderia ter permanecido abandonado, Dijon começou a escrever uma nova página na sua história com um projeto que abrange todos os aspectos da vida da cidade, desde o desenvolvimento urbano, patrimônio e cultura ao turismo, gastronomia e vinho.“

Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin

Para mais detalhes, consulte o site oficial da Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin: https://www.citedelagastronomie-dijon.fr/