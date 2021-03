Golden Tulip São José dos Campos lança soluções on-line e seguras para serviços de check-in e room service

O hotel Golden Tulip São José dos Campos, por meio da rede Louvre Hotels Group – Brazil, está investindo em soluções tecnológicas para melhorar a experiência de hospedagem e, ao mesmo tempo, minimizar pontos de contato de hóspedes nos hotéis, em serviços como antecipação de check-in, pedidos de room service e dicas do que fazer na cidade, entre outras facilidades.

CEO da rede no Brasil, Paulo Michel

CEO da rede no Brasil, Paulo Michel afirma que as medidas garantem segurança e comodidade aos clientes. “Desde o início da pandemia, nossos hotéis vêm pensando em formas de minimizar os pontos de contato com o hóspede, com soluções práticas e modernas, que otimizam a experiência do cliente conosco”, diz.

Para materializar esse objetivo, a primeira solução foi implementar os serviços on-line. “Por exemplo, imediatamente após a reserva, o hóspede recebe um link para antecipar os dados do seu check-in, evitando aglomeração na recepção do hotel. Outra solução foi permitir que a conexão ao wi-fi do hotel dê acesso instantâneo a todas as outras facilidades diretamente na tela do seu celular”, explica Michel.

A solução já está funcionando 100% em alguns hotéis da rede, como o Golden Tulip São José dos Campos. “Em breve, o grupo vai lançar um aplicativo único, que vai oferecer todas essas soluções, além de novas funcionalidades, como a possibilidade de fazer reservas com benefícios exclusivos em todos os hotéis da rede no Brasil”, acrescenta o CEO.

Golden Tulip São José dos Campos

O hotel Golden Tulip São José dos Campos, da rede Louvre Hotels Group – Brazil, está localizado no Colinas Shopping, onde integra um complexo multiuso que reúne shopping, torre comercial e hotel. Com 126 quartos, que contam com enxoval Trussardi e Smart TV, o hotel tem em sua estrutura o restaurante Cassiano, para café da manhã, almoço, jantar, e piano bar. Os hóspedes ainda têm acesso gratuito à academia Cia Athletica.