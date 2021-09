Fundhas é premiada em festival de curtas em São José

Trinta e cinco alunos da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) participaram do Festival de Curtas “Jovens Protagonistas”, da organização Celebreiros de São José dos Campos.

O projeto teve início em julho com aulas sobre audiovisual para crianças e adolescentes de até 14 anos. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Celebreiros e contou com o apoio dos educadores de Comunicação e Uso de Mídias da Fundhas.

As aulas foram realizadas todas às terças-feiras, com orientações sobre uso de câmera, direção, iluminação e roteiro de documentários e reportagens jornalísticas.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O resultado foi apresentado no Festival de Curtas, no Parque da Cidade. Cinco produções foram premiadas, sendo três de alunos da Fundação.

Aprendizado

“Transformador”, diz Letícia Vitória Pereira da Costa, de 13 anos, sobre o projeto. Para ela, a participação foi enriquecedora principalmente por abordar temáticas relacionadas às reduções das desigualdades no planeta.

Em primeiro lugar, o documentário “Nós exigimos respeito”, representou uma conquista social muito importante para os alunos. “Acho que o projeto me ensinou a ser mais humana, as diferenças afetam a todos e isso é muito triste”, conta Letícia.

Fundhas

A jovem ainda compartilhou dizendo que o maior desafio do grupo foi superar os medos e inseguranças diante das câmeras. “Tivemos algumas pessoas que tiveram dificuldades ou vergonha, e quando um amigo sente, todos sentem também e eu procurei ajudar e incentivar”, disse.

Foto: Divulgação

Para Yago Cristiano Veiga de Barros a principal lição, além do conhecimento técnico, foi perceber, por meio das entrevistas, o que cada pessoa passa e sente. “Às vezes não sabemos, mas o que falamos pode ser bullying ou preconceito”, reforça.

Os curtas premiados estão disponíveis no site do Canal Plural, TV Comunitária. As atividades serão realizadas até o mês novembro com novas produções.