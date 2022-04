Agenda CASACOR 2022

Confira as datas das mostras CASACOR que prometem agitar o segmento do morar em todo o país

O mês de abril marca o início do circuito CASACOR em todo o Brasil. A maior e mais completa mostra das Américas já tem data marcada em vários estados do Brasil, para onde levará o melhor da arquitetura, design, arte e paisagismo aos amantes das tendências do novo morar.

Quem abre o calendário é uma das mais charmosas e tradicionais praças, o Rio de Janeiro, que acontece de 27 de abril a 26 de junho no icônico casarão Brando Barbosa, no coração do Jardim Botânico.

Além das tradicionais mostras que encantam seus visitantes em locais icônicos das grandes metrópoles, está confirmada este ano mais uma edição do Janelas CASACOR Tocantins, em maio, além de mais uma CASACOR Bahia Verão, no final do ano.

Confira a lista completa das mostras CASACOR confirmadas e suas datas previstas*:

Rio de Janeiro – 27 de abril a 26 de junho

Goiás – 20 de maio a 04 de julho

Tocantins – 20 de maio a 03 de julho

Paraná – 26 de junho a 13 de agosto

São Paulo – 05 de julho a 11 de setembro

Bahia – 15 de julho a 30 de agosto

Rio Grande do Sul – 05 de agosto a 02 de outubro

Minas Gerais – 09 de agosto a 25 de setembro

Ribeirão Preto – 17 de agosto a 02 de outubro

Brasília – 30 de agosto a 16 de outubro

Sergipe – 01 de setembro a 15 de outubro

Paraíba – 01 de setembro a 15 de outubro

Pernambuco – 06 de setembro a 16 de outubro

Santa Catarina – 18 de setembro a 30 de outubro

Espírito Santo – 21 de setembro a 20 de novembro

Ceará – 27 de setembro a 06 de novembro

Bahia Verão – 21 de dezembro|22 a 05 de março|23

* datas poderão sofrer alteração ao longo do ano, sendo sempre atualizadas no www.casacor.abril.com.br

CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a maior experiência do viver das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2020 chega à sua 35ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

