Cephas passa por melhorias e recebe sala no formato ‘Google’

O Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) foi equipado com uma nova sala no formato ‘Google’. O espaço moderno possui acesso à internet e aplicativos para favorecer a aprendizagem e o estudo dos alunos.

‘Google’

A novidade acompanha as ações e os projetos da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) em busca de inovação para atender ao público do século 21.

Além do Cephas, as Unidades que receberam o novo espaço foram: Sede (Parque Industrial), Karla Pryscila (Alto da Ponte) e Alberto Rohde (Vila Cristina). Em breve, a unidade Dom Bosco (Campo dos Alemães) também contará com o ambiente.

Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza)

Melhorias

O Cephas passa por reforma e manutenção de seus ambientes. Entre as mudanças estão: troca de todo mobiliário da escola para modernizar os espaços de aprendizagem, revitalização dos laboratórios, salas de aula, auditório, setor administrativo, entre outras. O prédio irá receber ainda pintura e nova identidade visual.

As melhorias visam oferecer um ambiente mais saudável e acolhedor para alunos e profissionais da Instituição e acontecem enquanto as aulas estão suspensas, durante o período de isolamento social.

A Fundhas e o Cephas

Mantida pela Prefeitura de São José dos Campos, a Fundhas existe há 33 anos e contribuiu com a formação de mais de 30 mil crianças e jovens do município, que viram em seus projetos a possibilidade de realizar sonhos e de crescimento profissional;

O Cephas é um Centro Educacional da Fundhas que tem como finalidade oferecer educação profissional através de cursos de formação inicial e continuada, programa de aprendizagem profissional e de cursos técnicos de nível médio;

O espaço moderno oferece inovação voltada ao público do século 21; quatro unidades da Fundhas possuem a nova sala – Foto: Charles de Moura/PMSJC