Plataforma para compra de passagem escolar terá alteração

A plataforma para cadastro e compra de passagem escolar (E-Passe), administrada pelo Consórcio 123, responsável pelo transporte público de São José dos Campos, será substituída, a partir desta segunda-feira (2), pelo SCE (Sistema de Cadastro de Estudantes).

Agora, os novos cadastros, recadastros e verificação de status devem ser feitas pelo link https://consorcio123sistema.com.br/sce/.

Os estudantes que já fizeram o recadastro em 2021 (o recadastro é anual) e tiveram o cadastro aprovado não precisam se preocupar, pois os dados já foram migrados para o novo sistema.

Quem ainda não fez a renovação do cadastro, irá comprar pela primeira vez o crédito escolar ou precisa fazer alterações em um cadastro já aprovado, deve acessar o site da nova plataforma.

De acordo com o Consórcio 123, não há alteração nas informações e documentos que devem ser enviados pelos estudantes, assim como o processo para cadastro.

Assim que finalizar o cadastro, as informações ficam disponíveis para validação da instituição de ensino. Validado o cadastro, a liberação de compra de créditos é feita pelo Consórcio 123.

Consórcio 123

Quem tiver dúvidas no preenchimento, deve acessar o passo a passo disponível no site do Consórcio 123, entrar em contato pelos e-mails escolar@consorcio123.com.br e consorcio123@consorcio123.com.br ou pelo telefone 08007727730.

Compra de crédito

Os estudantes de São José dos Campos também já podem realizar a compra de crédito de uma forma rápida e online direto do celular. Para isso basta acessar o aplicativo Recarga Pay ou o aplicativo Ônibus na Hora, onde serão direcionados para a plataforma de compra de crédito.

Estudantes com recadastro aprovado em 2021 já migraram para o novo sistema – Foto: Claudio Vieira/PMSJC