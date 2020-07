DCTA implanta Eco-PEV em parceria com município e Urbam

A Prefeitura de Aeronáutica de São José dos Campos, juntamente com o DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), inauguraram na última sexta-feira (10) o Eco-PEV (Ponto de Entrega Voluntária de Resíduos Sólidos) que vai atender às 782 famílias residentes na Vila Residencial do Campus do DCTA. A iniciativa possui parceria com a Prefeitura de São José dos Campos e com a Urbam (Urbanizadora Municipal) no intuito de viabilizar o descarte adequado dos resíduos gerados pelos residentes no local.

PEV-DCTA

A movimentação e a destinação final dos resíduos recebidos no PEV-DCTA serão realizadas pela Urbam, promovendo o descarte sustentável e com responsabilidade social, dentro das normas ambientais existentes.

As tratativas para a efetivação do projeto tiveram início em maio de 2019, com a cessão do projeto pela Prefeitura e São José dos Campos à PASJ que, através de seu corpo técnico, o adaptou às necessidades locais. Nesse sentido, o projeto do PEV-DCTA poderá servir de modelo ao Comando da Aeronáutica para as demais unidades interessadas nessa solução ambiental – trata-se do primeiro PEV da Força Aérea Brasileira e do quarto Eco – PEV da cidade. O município conta com 15 PEVs em operação.

No dia 1° de julho foi assinado o Termo de Cooperação que formalizou a parceria entre a Urbam e a PASJ para a realização do transbordo e destinação final dos resíduos entregues no PEV. “O PEV-DCTA surge como uma solução inovadora, dentre as Guarnições de Aeronáutica, para atender antigas demandas dos Permissionários do DCTA, na medida em que será um ponto de convergência para os resíduos produzidos pelos moradores”, declarou o prefeito da PASJ, tenente-coronel intendente Carlo Rodrigo Barreto Barboza.

Urbam

O compartilhamento de recursos é o principal ponto de união entre os trabalhos feitos pelos profissionais do DCTA, da Prefeitura de São José dos Campos e da Urbam.

*Foto – Comunicação Social do DCTA

*Informações: Comunicação Social do DCTA