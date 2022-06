Centro de Tecnologia da Suzano em Jacareí é destaque no campo científico de genética e biotecnologia

Pesquisas lideradas pela área têm ajudado a aumentar produtividade e a desenvolver novas soluções para a indústria

O Centro de Tecnologia da Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos a partir do cultivo do eucalipto, em Jacareí (SP), tem se tornado uma referência no setor de pesquisas de genética e biotecnologia. Atualmente, a companhia tem se dedicado, principalmente, a estudos voltados para ganho de produtividade, redução de impactos das mudanças climáticas, redução dos usos de plásticos nas aplicações de papel e desenvolvimento de biomateriais para a indústria.

Hoje, a área de Tecnologia e Inovação da Suzano, que conta com cerca de 350 colaboradores do Brasil, Canadá e Israel, tem como um dos principais direcionadores a Inovabilidade, que engloba os preceitos da inovação a serviço da sustentabilidade e conta com áreas especializadas em propriedade intelectual, assuntos regulatórios, cooperação tecnológica e gestão da inovação. Em Jacareí são 50 profissionais envolvidos.

Leandro de Siqueira, gerente executivo de Genética e Melhoramento Florestal

“Os laboratórios instalados na unidade de Jacareí, assim com o viveiro de pesquisa, têm fortalecido a produção científica da Suzano, que é referência para as outras Unidades da companhia que possuem laboratórios e até mesmo para centros internacionais de pesquisa”, ressalta Leandro de Siqueira, gerente executivo de Genética e Melhoramento Florestal.

Centro de Tecnologia da Suzano

Com 12 anos de fundação, o Centro de Tecnologia da Suzano em Jacareí deu um grande salto em 2020, com a criação do Projeto Berçário, um viveiro de mudas de alta qualidade com clones que serão recomendados para o Programa de Melhoramento Genético (PMG) – garantindo a entrega de mudas certificadas e livre de pragas e de doenças para os viveiros operacionais da empresa. No último ano, as melhorias nos processos de manejo garantiram um aumento de 15% na quantidade de mudas entregues.

“A materialização deste projeto, algo inédito para o setor florestal, só foi possível somando esforços e expertise adquiridos com anos de investimentos e muita pesquisa sobre o assunto, que contaram com o apoio de universidades e consultorias externas”, completa o gerente executivo.

Suzano

ASuzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br

