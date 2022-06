O que podemos aprender com as doenças que mais matam no mundo?

As doenças que mais matam no mundo podem facilmente passar despercebidas pela rotina e dia a dia de uma pessoa. Afinal, são problemas comuns que muitas vezes são considerados temas clichês.

Infarto, AVC e até problemas respiratórios estão entre as doenças que mais matam no mundo, segundo a Fiocruz. Mas o que a gente pode aprender com tudo isso? O que podemos entender sobre os principais problemas de saúde que estão à nossa volta?

A seguir, entenda mais sobre o tema.

Genética

Alguns problemas de saúde estão absolutamente ligados à genética. Isto é, uma pessoa que tem a genética de uma família tendencialmente com problemas de coração ou outras doenças, pode ter mais propensão a ter esses problemas também.

Nesse caso, é muito importante fazer um estudo e entender a realidade genética de cada caso. Buscar ajuda médica e relatar as características da saúde da família é muito importante e ajuda a evitar eventuais problemas no futuro.

Com os tratamentos certos e as prevenções adequadas, é possível construir mais qualidade de vida.

Vida saudável

A grande maioria das doenças que mais matam no mundo estão relacionadas, também, ao estilo de vida. Infarto, AVC, diabetes e outras condições podem progredir com mais velocidade em organismos que não trabalham a prevenção.

Por isso, manter bons hábitos de exercícios e qualidade de vida no trabalho é muito importante.

Bons hábitos alimentares

O mesmo vale para os hábitos alimentares. Afinal, se alimentar bem e de maneira saudável é fundamental para evitar potenciais problemas que podem surgir ao longo da vida. Afinal, a gente é o que a gente come. Portanto, comer bem e buscar ajuda de nutricionista para uma dieta balanceada na rotina é muito importante.

Busque entender os malefícios de determinados produtos e entenda como eles agem no seu corpo para, então, começar a mudar a rotina.

Drogas lícitas que podem desencadear doenças graves

Não é só a cocaína, droga ayahuasca ou droga krokodil que são maléficas para a saúde. Quando falamos em drogas, até mesmo as lícitas são muito problemáticas para a saúde. Como por exemplo, o tabagismo (cigarro) ou o alcoolismo. São drogas liberadas, mas não deixam de ser drogas que fazem muito mal à saúde.

Cuide-se!

Imagem de kalhh por Pixabay