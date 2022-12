Central de Libras garante acesso de surdos aos serviços públicos

Mais uma vez, a Prefeitura de São José dos Campos usa a tecnologia para garantir e tornar efetivo, a surdos e deficientes auditivos, o direito de acesso aos serviços públicos municipais. Ao lançar, nesta sexta-feira (2), a Central de Libras, o município reforça o respeito a este público, fortalecendo sua autonomia, cidadania e inclusão.

O novo serviço entrará em operação segunda-feira (5) e funcionará de forma ininterrupta. Seu funcionamento se dará por meio de uma plataforma na internet, que será acessada por um servidor da Prefeitura, a partir de um QR Cod (tipo de código de barras), disponível nos principais locais de atendimento ao público da Prefeitura.

Central de Libras

A partir deste acesso, um intérprete da Central de Libras passará a intermediar, em Libras (Língua Brasileira de Sinais), a conversa entre o servidor da Prefeitura e o surdo ou deficiente auditivo que estiver sendo atendido.

Importância

Para Adriana Gomes Veiga, representante da AADAS (Associação de Atenção ao Deficiente Auditivo e Surdo), “o novo serviço oferecido pela Prefeitura é de suma importância para todos os surdos e deficientes auditivos, estamos vivendo um momento inédito na cidade”.

“Nossa luta é antiga para termos uma acessibilidade no atendimento do serviço público e hoje isto está se tornando uma realidade. Estou muito feliz e agradecida por esta conquista, que é de todos nós, Prefeitura e instituições que atendem os surdos no município”, afirmou Sabrina Cabral Antunes Freiras, da Associação dos Surdos de SJC.

Outras iniciativas

A Central de Libras se soma a outras iniciativas da Prefeitura voltadas a este público, como a realização de um Workshop Regional de Conscientização sobre a Surdez, uma Surdolimpíada Nacional, oficinas de sensibilização e cursos de Libras para servidores municipais.

Além disso, a Prefeitura também disponibiliza no Cras (Centro de Referência da Assistência Social) Vista Verde, região leste, um atendimento específico em Libras.

O novo serviço é oferecido por meio da AME (organização da sociedade civil sem fins lucrativos), que tem como um dos seus projetos uma plataforma de tradução simultânea de Libras (ICOM), que permite ao surdo e deficientes auditivos serem atendidos no seu próprio idioma.

