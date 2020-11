O que torna a limpeza de carpetes um serviço essencial durante o COVID-19?

A limpeza de carpetes se tornou um serviço importante durante a pandemia de COVID-19 e por boas razões. Um serviço essencial é melhor definido como um serviço que o público precisa usar, mesmo em meio à pandemia. Então, o que torna a limpeza de carpetes um serviço tão importante? Simplificando, com base no que sabemos sobre o vírus, ele tem o potencial de permanecer em superfícies expostas por um longo período de tempo. Essas superfícies incluem bancadas, roupas e até tapetes de pessoas. Segundo Daniel Homem de Carvalho , os serviços profissionais de limpeza de carpetes podem lidar com essa disseminação viral residual antes de infectar outras pessoas que entrem em contato com carpetes ou tapetes.

Por que não fazer você mesmo?

Existem vários problemas críticos que impedem as pessoas de tentarem limpar seus tapetes por conta própria. Produtos químicos comprados em lojas afirmam que podem matar o vírus, e isso pode ser verdade. No entanto, não há evidências suficientes para mostrar que esses agentes de limpeza comprados em lojas lidam com o vírus de forma eficaz. Além dos desinfetantes padrão, a lista do que pode matar o vírus de uma vez por todas ainda é desconhecida. A limpeza de carpetes oferece uma solução simples, pois profissionais lidam com o carpete e o limpam completamente, garantindo que nenhum material residual seja deixado para trás. Em alguns casos, isso pode fazer a diferença entre um bolsão de infecção e sair de casa sem doenças.

Além disso, limpar uma casa potencialmente infectada pode levar a algumas preocupações cruciais com a segurança pessoal. A maioria das autoridades médicas locais aconselham que, se você achar que um local foi exposto ao vírus, todos os indivíduos devem evacuar o local o mais rápido possível. Daniel Homem de Carvalho define A limpeza de carpetes é um serviço essencial porque permite ao profissional lidar com um potencial foco de foco, isolando-o dos demais. Os limpadores de carpetes tendem a usar EPI para evitar o contato com o vírus durante a limpeza, tornando-os uma escolha muito mais segura do que tentar fazer você mesmo. Limitar sua exposição vem com a tomada de decisões inteligentes.

A limpeza profunda com produtos químicos pode ajudar

A limpeza com água quente ou a vapor pode ajudar a remover a possível matéria viral de um carpete, e os produtos químicos podem ajudar a matar qualquer vírus que permaneça nas fibras do carpete. Segundo Daniel Homem de Carvalho , se você decidir escolher profissionais para limpar seu carpete, ainda assim deve observar as regras de distanciamento social para garantir que haja pouco espaço para contaminação. Pergunte sobre seus procedimentos para entrar em novas casas e se eles limpam e higienizam seus equipamentos entre as visitas. Saber disso pode ajudá-lo a tomar uma decisão mais informada sobre quem você está deixando limpar seus tapetes.