COOP inaugura primeira drogaria-conceito do ABC

A Coop inaugurou nesta manhã (2), a primeira drogaria-conceito do ABC, um modelo que traz aos cooperados e clientes uma série de diferenciais e reforça os atributos da marca Coop – conveniência, convivência e consciência.

Instalada numa área de 573 m² na Avenida Portugal, 865, em Santo André, a nova drogaria, segundo o diretor Gustavo Ramos, vem reafirmar o posicionamento da marca como um hub de saúde ao entregar soluções, serviços e tecnologia alinhados à prevenção e ao bem-estar, além de uma linha completa de medicamentos.

“Trata-se de um conceito totalmente inovador no segmento farma e todo o projeto foi desenhado junto com a indústria. A drogaria traz um forte apelo de acolhimento, sofisticação e o mesmo preço competitivo praticado em toda a rede”, destaca Gustavo Ramos.

Foto: Marli Popolin

Primeira drogaria-conceito do ABC

Os diferenciais da nova drogaria já são percebidos logo ao entrar na loja. Com uma arquitetura ousada, os mobiliários de exposição e o piso trazem um acabamento no tom amadeirado combinado com o branco, que imprime acolhimento e conforto, sensações reforçadas por outros atrativos.

Além de um sofá de descanso e um aroma específico que circula pelo ar exalando bem-estar, o ambiente conta com o espaço Hidrate-se, equipado com purificador de água e bebidas refrigeradas para alertar o cliente da importância da hidratação para uma vida saudável.

As linhas de suplementos alimentares, vitaminas e dermocosméticos ganharam destaque no autosserviço, apoiadas pela tecnologia de telas interativas que permitem ao cliente acesso a conteúdo e informações sobre os produtos e categorias, além da presença de uma consultora de dermocosméticos. No local, ainda está instalado um telão com dicas e soluções de saúde e qualidade de vida.

A conveniência também se mostra presente com uma mesa de exposição e demonstração de produtos e numa comunicação visual assertiva e funcional, desenhada para facilitar e agilizar a jornada do cliente, inclusive, com um espaço reservado para a retirada de produtos adquiridos pelo e-commerce.

A bem-sucedida sala de atendimento NeoCare, que oferece variada linha de vacinas e testes de avaliação da saúde física e emocional, também tem espaço reservado na nova unidade, que ficará aberta até às 24 horas. Além de estacionamento com 24 vagas, sendo 9 cobertas, no local ainda haverá estações PetParker para acomodar o pet durante o período de compras.

Na inauguração, além da diretoria da Coop, colaboradores e fornecedores, também estiveram presentes o prefeito de Santo André, Paulo Serra, e o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego do Município, Evandro Banzato.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 900 mil cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, um atacarejo em São José dos Campos e 80 drogarias em operação, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

https://www.portalcoop.com.br / www.coopdrogaria.com.br

www.coopsupermercado.com.br