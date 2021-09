Governo de SP retoma obra de R$ 1,5 bi da Rodovia dos Tamoios

O Governador João Doria acompanhou, na manhã desta terça-feira (21), a retomada das obras para a conclusão dos contornos da Rodovia dos Tamoios (SP-99) em Caraguatatuba e São Sebastião. Os serviços terão início graças a acordo firmado entre o Governo de SP e a Concessionária Tamoios, que fará a execução do projeto. A retomada prevê investimentos de R$ 1,5 bilhão e geração de até 2 mil novos empregos diretos no Litoral Norte.

Governador João Doria

“Essa é uma das obras de maior investimento do Governo do Estado de São Paulo. Estamos aqui fazendo um investimento de R$1,5 bilhão”, destacou Doria. “Um dos trechos vai ligar Caraguatatuba a Ubatuba e, o outro, Caraguá a São Sebastião. Além do escoamento da produção e das melhorias para o Porto de São Sebastião, vamos lembrar que o turismo é a essência dessa região. Com esta obra sendo executada, muito em breve teremos mais segurança, confiança e aumento do turismo”, destacou.

Rodovia dos Tamoios

O projeto dos contornos possui um total de 33,9 quilômetros de extensão e significa mais segurança viária em um novo corredor logístico para o Porto de São Sebastião e os polos de turismo do Litoral Norte. Os trabalhos envolvem serviços de complementação da construção de 46 obras de arte especiais – entre pontes e viadutos, seis conjuntos de túneis, além da ligação do Contorno Sul com a rodovia SP-055.

Com a conclusão das obras, será possível agilizar o escoamento dos polos de agronegócios, produção siderúrgicas, máquinas e equipamentos para o Porto de São Sebastião, já que caminhões e carretas farão o acesso sem a necessidade de adentrarem no viário municipal. O investimento ainda contribuirá para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da região, incrementar o turismo e gerar novos postos de trabalho e renda, beneficiando diretamente mais de 249 mil habitantes nos municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela.

“A conclusão dos Contornos da Tamoios representa um ganho enorme para todo o sistema logístico de São Paulo, e será capaz de dar um salto no desenvolvimento econômico do nosso país. Uma obra moderna, que vai impactar positivamente o momento presente e as futuras gerações” afirma João Octaviano Machado Neto, secretário estadual de Logística e Transportes.

Cronograma

O trecho Caraguatatuba sentido Ubatuba, primeira parte do empreendimento, passará por novas intervenções de complementação de obra de arte e pavimentação. Este ponto encontra-se 80% concluído. O prazo para conclusão total é o primeiro trimestre de 2022.

Já o segundo trecho, entre Caraguatatuba e São Sebastião, hoje com 60% de execução, receberá obras de construção de acessos ao Porto de São Sebastião. A entrega está prevista para o fim de 2023. Para acelerar o ritmo, as obras dos dois trechos serão tocadas em 17 frentes de trabalho simultâneas.

O novo cronograma foi definido após negociação da Secretaria de Logística e Transporte-SLT, da Secretaria de Governo e da Agência Reguladora de Transportes (ARTESP) com a Concessionária Tamoios, que já executa serviços de duplicação no trecho em serra da Rodovia dos Tamoios – a serem finalizados em fevereiro de 2022.

O acordo foi oficializado no último dia 27 de agosto, no Palácio dos Bandeirantes, quando o Governo de SP assinou o contrato para a incorporação e retomada das obras dos contornos pela concessionária. Os serviços haviam sido paralisados em 2018, na gestão anterior, e os atuais entendimentos destravaram a obra.

“Com os veículos pesados circulando pelo anel viário, haverá a separação do trânsito urbano local e de longa distância, o que vai diminuir o gargalo, principalmente durante a alta temporada. Além disso, a finalização da obra reduzirá o número de acidentes e estimulará o desenvolvimento, atraindo mais empresas para a região”, destacou Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

Transparência

Os usuários da Tamoios vão poder acompanhar de perto o passo-a-passo das obras, por meio de uma Ouvidoria específica, para esclarecer dúvidas e receber sugestões de quem mais transita pela rodovia. A Ouvidoria pode ser acessada pelo e-mail: ouvidoria@concessionariatamoios.com.br ou pelo telefone, de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e às sextas-feiras, das 8h às 17h, através do número (12) 3924-1197. Em caso de emergência, o 0800-545-0000 também estará à disposição da população.