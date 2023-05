BORA DE BIKE – INSCRIÇÕES GRATUITAS DO PASSEIO CICLÍTICO ESTÃO ABERTAS

Um mar de bicicletas para inundar as ruas da cidade simpática do Vale do Paraíba. Esta é a proposta do passeio ciclístico solidário Bora de Bike, promovido pela Record Tv Litoral Litoral e Vale, que acontece no dia 21 de maio, com percurso de 10km.

Bora de Bike

Para compor essa onda gigante movida a pedal, a organização trabalha para reunir centenas de ciclistas no Via Auto Shopping, em Taubaté, a partir de 7h30, com um delicioso e saudável café da manhã, seguido com um alongamento com os educadores físico e em seguida será dada a largada do passeio.

Participar do passeio ciclístico solidário Bora de Bike é grátis, além de promover a saúde, solidariedade, ainda pode render prêmios; como a uma super Bike, entre outros brindes dos patrocinadores, que serão sorteados.

Os primeiros 500 inscritos antecipadamente vão garantir o Kit Bora de Bike, mediante a doação de 1Kg de alimentos como açúcar cristal, farinha de milho e óleo de soja em prol da APAE de Taubaté.

Para isso, basta entrar o site www.viaautoshopping.com.br e fazer a inscrição. A retirada do kit Bora de Bike, será no sábado (20/05), das 13h às 18h,no Via Auto Shopping

Record Tv Litoral Litoral e Vale

“O passeio ciclístico Bora de Bike já é sucesso em várias capitais e cidades do Brasil e agora chega ao Vale, para promover

saúde e diversão para as famílias, amigos e grupos de ciclistas”, afirma Mário Toledo, Diretor Comercial da Record Tv.

Em paralelo ao passeio ciclístico solidário Bora de Bike o evento contará com várias ativações durante a manhã de domingo, espaço kids, food trucks, aula de zumba e alongamento, show da banda cover Mamonas Assassinas

garantindo muita diversão e alegria.

TRAJETO

Saída Via Auto Shopping

1 – Avenida Dom Pedro I

2 – Avenida Alvaro Marcondes de Mattos

3 – Travessa loteamento Jardins do Parque ligando Avenida Alvaro Marcondes de Mattos a Avenida Virgilio Cardoso Pinna

4 – Avenida Virgilio Cardoso Pinna

5 – Avenida Dom Pedro I



Chegada Via Auto Shopping

Bora de Bike 2023 – Inscrição gratuita e aberto ao público

Data: 21 de maio

Horário: a partir 7h30

Local: Via Auto Shopping

*500 primeiros inscritos ajudam com doação de 1Kg de alimentos como açúcar

cristal, farinha de milho e óleo de soja e ganham o kit.

Foto:Divulgação