Grupo Mulheres do Brasil realiza caminhada pelo fim da Violência contra Mulheres e Meninas em São José dos Campos

Grupo Mulheres do Brasil realizou na manhã deste domingo (10/12) a 5ª edição da caminhada pelo fim da violência contra a mulher.

A concentração ocorreu às 8h no Largo São Benedito, no centro. Antes da caminhada houve um aquecimento com os participantes, promovido por uma escola de dança. O grupo começou a caminhada, às 9h, em direção ao Parque Santos Dumont.

Caminhada pelo fim da Violência contra Mulheres e Meninas

O percurso iniciou pela rua Francisco Paes, passando pela Travessa Francisco Almada; Avenida Madre Teresa; Rua Luís Jacinto; Rua Euclides Miragaia; Avenida Adhemar de Barros e chegada no estacionamento do Parque Santos Dumont.

Foto:Rodolfo Moreira

Foto:Rodolfo Moreira

Foto:Rodolfo Moreira

Grupo Mulheres do Brasil

Realizada nacionalmente, a caminhada faz parte do calendário de ações do Grupo Mulheres do Brasil e integra as atividades da Campanha “21 dias de ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas” e tem como objetivo divulgar e conscientizar sobre a importância do movimento por um mundo livre de toda forma de violência contra mulheres e meninas.

A ONU (Organização das Nações Unidas) promove campanhas anuais de ativismo pela eliminação da violência contra mulheres e meninas; e propõe uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações em todo o mundo, para engajamento na prevenção e na eliminação de todas as formas de violência.

A participação do Grupo Mulheres do Brasil nesta luta é feita por meio de campanhas, como a realização de uma caminhada que convoca toda a sociedade em várias cidades do Brasil e exterior, promovendo a erradicação da violência contra mulheres e meninas e contra o crime de feminicídio.

Foto:Rodolfo Moreira

Foto:Rodolfo Moreira

Foto:Rodolfo Moreira