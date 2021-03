Quiosques da orla de Caraguatatuba vão ganhar apoio do programa de ajuda a bares e restaurantes do Grupo Petrópolis

Ao longo da orla de Caraguatatuba encontramos diversos quiosques que oferecem uma boa estrutura de atendimento aos seus frequentadores. Com a pandemia do novo coronavírus e a cidade com restrições de horário de funcionamento e capacidade de ocupação, os estabelecimentos da orla seguem acumulando prejuízos. Através de uma parceria com o #GPcomVC, programa que tem por objetivo apoiar bares e restaurantes visando uma reabertura segura, o Grupo Petrópolis vai revitalizar 29 quiosques.

A modernização será custeada pelo Grupo Petrópolis e os recursos, em boa parte, são destinados a adaptação desses quiosques a essa nova realidade que pede distanciamento. EPIs, totens de álcool em gel e tantos outros itens que, num momento de crise, se colocados no papel, representam um custo alto para esses locais, estão inclusos nessa iniciativa, assim como bonificações em produtos, reformas de fachadas, camisetas e novos cardápios.

Para Eliana Cassandre, Head de Marketing do Grupo Petrópolis, esse é um momento de alegria. “Esses estabelecimentos são parceiros do grupo há muitos anos, e agora fazem parte também do nosso programa de retomada. Com essa parceria, reforçada através do #GPcomVC, Caraguatatuba ganhará uma orla mais bonita e esses profissionais terão locais de trabalho mais seguros e com mais conforto para os clientes. A reforma é essencial para a valorização desses espaços”, afirmou.

O programa de ajuda a bares e restaurantes #GPcomVC inicia agora uma fase prática junto aos locais selecionados no país. Ao todo, são cerca de 40 mil estabelecimentos beneficiados e um total de investimento de 40 milhões de reais no programa.

O #GPcomVC segue todos os protocolos de segurança estabelecidos pelos órgãos de saúde de cada município e o objetivo é que esses estabelecimentos estejam prontos para funcionar com total segurança e viabilidade de acordo com as fases de flexibilização de cada estado e cidade.

Quiosques da orla de Caraguatatuba