CASACOR São Paulo está com nova data de exibição: De 5 de Julho a 11 de Setembro

No ano em que completa 35 anos, a CASACOR, maior experiência do viver das Américas, leva a edição comemorativa de sua principal mostra para o coração de São Paulo: o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Um dos mais importantes marcos arquitetônicos da cidade, que foi projetado há 63 anos pelo arquiteto David Libeskind.

CASACOR São Paulo

Com mais de 10.000m² de área construída, a CASACOR São Paulo vai ocupar o mezanino do complexo, com seus brises inesquecíveis, e o terraço aberto, que já abrigou o restaurante Fasano.



O plano diretor do evento conta com a consultoria do escritório FGMF. A implantação deve surpreender ao acomodar os estúdios e lofts, ilhas de bem-estar e operações de restaurante, bar e café, num espaço tão emblemático da arquitetura moderna.



O tema deste ano é “Infinito Particular”, e faz referência às casas biográficas que vão além dos estilos. Os curadores de CASACOR, amparados em pesquisas de tendências, convidam o elenco da mostra a refletir sobre a necessidade de projetar ambientes que priorizem o bem-estar físico, mental e espiritual, a harmonia, o equilíbrio e o conforto.





CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a maior experiência do viver das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2020 chega à sua 35ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

Conjunto Nacional