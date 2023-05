Usar pastilhas podem deixar o banheiro ainda mais moderno

São muitas as opções para deixar o cômodo com uma decoração impecável

Quem está construindo o imóvel próprio ou reformando ele pretende executar todas as obras do jeitinho que quer, não é mesmo? Cada parte é pensada de uma única forma, seja a sala, cozinha ou o quarto. Com o banheiro, não é diferente. E algumas coisas nunca saem de moda, apenas são levemente adaptadas.

Nesse caso, existe uma opção que pode deixar esse cômodo muito moderno e atemporal. As pastilhas. Existem diversos modelos e cores com as mais variadas composições, fazendo com que esse material se tornasse um verdadeiro xodó dos arquitetos. Modelos quadrados, hexagonais, entre outros.

Elas passaram a ser vistas com mais frequência aqui no país a partir de 1930. Houve um desenvolvimento moderno na época, com uma correlação histórica utilizada na Grécia Antiga e em Roma. A partir daí, ela passou a ter uma grande presença nos lares brasileiros. Mas, não se engane. utilizar algo com mais de 100 pode deixar o banheiro muito moderno. É bem simples, na verdade. O primeiro passo é ter um planejamento para entender qual modelo exato vai ser adquirido:

Existem as pastilhas de vidro, que podem ser vistas de longe, por causa do intenso brilho que é gerado. Não desbota e tem uma boa durabilidade.

Há também aquelas de cerâmica. Essas têm uma facilidade maior para serem higienizadas e têm uma coloração muito uniforme, o que facilita na decoração.

E não podemos nos esquecer das pastilhas de porcelana. O diferencial é a sensação de amplitude quando são instaladas corretamente.

Com o modelo escolhido, o ideal é definir a cor. Tudo vai depender do tamanho do banheiro e qual a cor dos móveis que vão ser usados. Além disso, os metais são importantes para a renovação, seja na ducha higiênica, torneira ou maçaneta. Todos devem ser trocados se estiverem muito antigos.

Completando os acessórios com as pastilhas, então, é só utilizar a criatividade. Um deve fazer o realce do outro, nunca ofuscando. Utilizando a cor branca, o banheiro vai ganhar um modelo mais clean. Esse é um padrão moderno nos tempos atuais. Também é possível usar tons diferentes e realizar desenhos no piso, o que vai dar um grande destaque para o seu banheiro. Outra opção são faixas que vão do chão até o teto.

Atualmente, o degradê está muito na moda, e o seu banheiro pode receber essa decoração. Agora, com as ideias em mente, use e abuse das opções disponíveis e coloque a criatividade em jogo.

Foto: iStock