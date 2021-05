CASACOR São Paulo anuncia novo endereço da maior e mais reconhecida mostra de arquitetura, decoração, design e paisagismo das Américas

Evento paulistano abre as portas em setembro, inaugura uma era de grandes mudanças para o futuro da marca e traz como artista convidado, Felipe Morozini

A CASACOR São Paulo, maior e mais reconhecida mostra do segmento de arquitetura, decoração, design e paisagismo das Américas, está preparada para novos desafios e de malas prontas para um endereço inédito na cidade.

CASACOR São Paulo

Após longa temporada no Jockey Club, onde permaneceu por 14 anos, a CASACOR São Paulo vai lançar o mais novo espaço de eventos multiuso da América Latina, anexo ao Arena Allianz Parque, o Parque Mirante.

A estreia está prevista para o segundo semestre deste ano, de setembro a novembro. E o local estará preparado para obedecer aos protocolos sanitários e garantir a integridade física de todos nesse período de pandemia, seja durante a obra, a montagem, a visitação e a desmontagem do evento.

“A CASACOR vai fazer o que a maioria das pessoas gostaria de ter feito durante essa pandemia: trocar de casa. Nos despedimos de um endereço fixo e voltaremos à vida nômade, percorrendo e explorando novos espaços da cidade. Neste ano tão desafiador, levaremos a edição paulistana para uma região emblemática: a Zona Oeste e a seu pioneirismo na industrialização do Estado. Entre as chaminés remanescentes da transformação de São Paulo; o SESC Pompeia, a obra magna de Lina Bo Bardi, e as novas fronteiras do mercado imobiliário, vamos inaugurar um moderníssimo espaço multiuso de eventos.“, explica Livia Pedreira, presidente do Conselho Curador da CASACOR.

A escolha do novo cenário leva em conta, além da estrutura e da segurança, o acesso facilitado pelas diversas vias que atendem a região, central e com diversas opções em serviços de transporte. Outro ponto essencial está no fato de que esse tecido urbano tem atraído novos negócios e projetos residenciais, se tornando um dos mais relevantes da cidade.

Felipe Borsoi, gerente de marketing do Allianz Parque, fala da estreia do espaço em parceria com a CASACOR, que vem para mostrar a versatilidade e o potencial receptivo do Parque Mirante e da região da Zona Oeste de São Paulo.

“Para nós é um orgulho imenso essa parceria entre a arena mais moderna da América Latina e a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. Estrear o Parque Mirante com a CASACOR mostra o dinamismo e as possibilidades que a Arena possui, abraçando cada vez mais segmentos, indo além do futebol e música. O rooftop, que nasce como opção para eventos e convívio da cidade de São Paulo, é o nosso primeiro passo em direção ao nosso projeto “Arena Viva”, que visa transformar o local em um espaço de convívio 24h, 7 dias por semana.”

O que vem por aí

Na CASACOR São Paulo 2021, serão apresentados mais de 9.000m² de área construída, com cerca de 60 ambientes, além de casas, estúdios e lofts, assinados pelos principais nomes da arquitetura brasileira e jovens talentos. A mostra vai ocupar todo o rooftop, com vista privilegiada para o Pico do Jaraguá, e mais um pavimento do edifício.

Pela primeira vez, a CASACOR convida um artista para trabalhar sua comunicação em conjunto com a agência Casa Darwin. Quem estreia é Felipe Morozini, conhecido por seu ativismo, seu amor pela cidade e seus trabalhos de intervenção urbana. No topo do Parque Mirante, compôs a obra “Eu Serei Outro Lugar”.

“Eu Serei Outro Lugar”



EU SEREI OUTRO LUGAR. Intervenção de Felipe Morozini no detalhe. Créditos: Felipe Avarena.

Uma intervenção artística de mais de 3.000m², que levou dois dias para ficar pronta, marca oficialmente a chegada da CASACOR São Paulo a seu primeiro endereço dessa nova fase da marca. Além disso, a participação de Felipe Morozini na CASACOR reserva outras surpresas.

“Faremos uma CASACOR inteligente, um pouco mais compacta do que as apresentadas nos últimos anos, com fluxo de visitação programada e uma grande estrutura de receptivo, bem adequada aos novos tempos”, esclarece Livia Pedreira .

O tema a ser explorado pelo elenco este ano é a CASA ORIGINAL. A inspiração para o conceito surgiu antes mesmo da pandemia que nos trancou em casa e impôs novas reflexões sobre o morar contemporâneo. A tendência, captada no mundo pré-pandemia, continua atual. Naquele momento, o mal-estar provocado pelo excesso, pela exaustão digital e pela ansiedade, pedia uma pausa. Como resposta, a Casa Original promove uma série de reflexões, sobretudo pelo evidente desejo de retorno às origens, de buscar na ancestralidade e na simplicidade o necessário equilíbrio entre o passado e o futuro.

Os arquitetos, designers e paisagistas do elenco CASACOR serão convidados a pensar sobre esse novo universo do morar: o lugar de afetos e memórias que celebra nossa identidade. “A pandemia antecipou esse movimento de volta para casa, para os afazeres cotidianos, para a autossuficiência doméstica, mas também nos plugou definitivamente no universo digital”, lembra Livia Pedreira.

CASACOR São Paulo volta a percorrer a cidade

Nesse momento de intensa transformação social, amostra paulistana aposta, ainda, no retorno de seu tradicional modelo itinerante, através do qual se tornou famosa, por inovar sempre em formatos e locais de exposição diferentes e inesperados.

Após mais de uma década explorando cada nuance do Jockey Club, agora o público de CASACOR São Paulo vai se surpreender a cada ano com os locais da exposição.”Vamos retomar o DNA original da marca, que voltará a ser itinerante. O momento é mais que propício, uma vez que a cidade começa a oferecer novos espaços para grandes eventos, com a futura inauguração da Cidade Matarazzo e do Alegra Pacaembu”, lembra Benjamin Ramalho, Diretor Executivo da CASACOR.

A mudança de endereço, que já está planejada para ocorrer também pelos próximos cinco anos, é uma das estratégias de negócio para o futuro da marca, que tem mantido sua relevância e influência no segmento ao proporcionar experiências nos universos da arquitetura, da decoração e do design. A marca sempre evoluiu em forma e conteúdo, mantendo vivo em seu DNA o desafio de apresentar propostas criativas, versáteis e adequadas ao momento. Um bom exemplo foi o inovador projeto Janelas CASACOR e a implementação do formato phygital nacionalmente, sem perder a essência da marca, criada em 1986.

“Nosso investimento nos meios digitais é outra prioridade da área de negócios da CASACOR, trazendo novas possibilidades para as marcas parceiras que investem na mostra. Agora, além de proporcionar a experiência física a quem visita o evento, recursos como tour virtual e outras ativações poderão proporcionar uma imersão no universo da marca, mesmo após o evento. Vale lembrar que todos os locais de exibição, estarão preparados para receber os visitantes em condições de segurança determinada pelos protocolos sanitários, como distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e acesso facilitado a pias para limpeza das mãos e álcool em gel”, explica André Secchin, Diretor Geral da CASACOR.

Marina Crocomo, Diretora de marketing Deca e Revestimentos Cerâmicos, o investimento em CASACOR é um dos mais estratégicos e importantes para o segmento de produtos. “As marcas Duratex estão presentes na CASACOR desde seu lançamento e acreditamos na importância do aperfeiçoamento dos formatos para trazer, com cada vez mais excelência, o que temos de mais moderno em nossos portfólios. Além de Deca com louças e metais, também trazemos tradicionalmente Duratex/Durafloor em pisos e painéis de madeira e, este ano, entraremos também com Portinari em revestimentos cerâmicos, não apenas em São Paulo, mas em outras praças”.

Para Flávia Pardini, Gerente de Relacionamento e Eventos Deca, patrocinadora master de CASACOR e parceira oficial da marca há 28 anos, a transformação é sempre bem-vinda. “Para a Deca, que costuma fazer da CASACOR um verdadeiro laboratório de tendências, estar num novo prédio e pensar em novas soluções para apresentar ao público é uma das partes mais vitais do investimento. Evoluímos junto com a CASACOR a cada ano e cada nova proposta de tema e espaço que eles nos apresentam”.

Coral, que é a tinta oficial da CASACOR desde 2017, também aposta na experiência para lançar seus produtos anualmente. “A parceria com a CASACOR é motivo de muito orgulho para nós. Participar destes últimos cinco anos da maior mostra do gênero na América Latina tem sido uma troca de experiência pulsante e de grande aprendizado. Nesse período, temos visto um evento cada vez mais colorido, inspirando os brasileiros e mostrando o poder transformador das tintas nos ambientes“, afirma Priscila Perez, especialista de Color Marketing da AkzoNobel Tintas Decorativas.

Allianz Parque

CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2020 chega à sua 34ª edição em São Paulo, com 15 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ribeirão Preto), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

